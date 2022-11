A Fazenda 14: Deborah Albuquerque e Alex Gallete estão eliminados de A Fazenda 14

Deborah e Alex estão fora de A Fazenda 14; o jogo continua para Ruivinha e Moranguinho

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 23h41

Dois peões a menos para o grupo B! Com apenas 23,19% e 11,00% dos votos, Deborah Albuquerque e Alex Gallete foram eliminados nesta quinta-feira (10) do reality show rural. A roça dupla que os participantes encararam foi inédita e polêmica, não agradando o público de casa.

Em seu discurso de eliminação, Galisteu elogiou a transformação de Alex dentro do jogo: “A sua transformação foi surpreendente, no início diante dos ataques e na urgência de se defender, você se mostrou tão combatível, quanto reativo. Mas, com o tempo você ganhou força e mostrou que tinha muito a dizer”. Para Deborah, a apresentadora disse: “Quem esperava ver aqui na Fazenda a mesma Deborah de outros realitys, se enganou. Sem perder a essência, você mostrou que as pessoas podem mudar’.

Apesar das palavras bonitas, o jogo acabou para os dois peões, que choraram muito ao descobrir que seria uma eliminação dupla, logo após a volta de Moranguinho para a sede. Diferente do grupo A, que fizeram uma festa com a chegada da mulher de Naldo.

Confira o momento:

Ruivinha de Marte é salva pelo público e continua no reality 🥳 ✨ #EliminaçãoAFazendapic.twitter.com/wm29kIlxaW — A Fazenda (@afazendarecord) November 11, 2022

Deborah Albuquerque está enfrentando a roça desta quinta-feira (10) e não guardou comentários ao falar de Deolane Bezerra. Como de costume, Adriane Galisteu fez perguntas para os peões sentados nos banquinhos da berlina, a apresentadora questionou a ruiva sobre quem seria sua maior rival no jogo.