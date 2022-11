A Fazenda 14: Deborah detona as atitudes de Deolane e diz: “A covarde tem nome e é Deolane”

Deborah respondeu sobre sua grande rival e detonou o jogo de Deolane

Deborah Albuquerque está enfrentando a roça desta quinta-feira (10) e não guardou comentários ao falar de Deolane Bezerra. Como de costume, Adriane Galisteu fez perguntas para os peões sentados nos banquinhos da berlina, a apresentadora questionou a ruiva sobre quem seria sua maior rival no jogo.

Deborah detonou Deolane ao dizer que a advogada vem sabonetando no jogo por ter medo de dar palco para ela: “A Deolane tem agido de maneira diferente em algumas dinâmicas quando ela saboneta. Todo o Brasil já sabe que a maior rival dela em A Fazenda sou eu! A Deolane vem sabonetando muito, ela deixa de me colocar com medo de me dar palco, porque ela acha que tem o poder de me dar palco. [...] Eu digo que a braba tem nome e é Deborah Albuquerque porque eu sei lutar sozinha, sem fortaleza para proteger, sem baba ovo para puxar meu saco e ela não, ela só lida com baba ovos, puxas sacos e fortaleza. Ela não consegue jogar a fazenda sozinha, então a braba tem nome e é Deborah Albuquerque e a covarde tem nome e é Deolane e Pétala”, disse a ex-Power Couple.

Neste momento, os peões da sede estavam ouvindo as respostas dos participantes na berlinda, Deolane e Pétala deram risada no momento que a jornalista estava falando.

Confira a resposta completa:

Pétala Barreiros, mais uma vez acusou Deborah Albuquerque de ter algo a mais com Shayan Haghbin, ex-peão expulso de A Fazenda 14, após brigar com Tiago Ramos. Em conversa com Moranguinho nesta segunda-feira (10), a influenciadora digital e a dançarina relembraram o momento que Shay deixou o jogo e a ruiva chorou muito.

“Apaixonou mesmo”, disse Pétala iniciando a conversa, Moranguinho concordou com a amiga e relembrou: “Você viu o tanto que ela chorou?". Pétala acrescentou que a ruiva até mesmo ameaçou desistir do jogo com a saída do empresário.