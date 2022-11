A Fazenda 14: Manipulação? Rodrigo Carelli sugere mudar dinâmica da eliminação e desagrada o público

O diretor de A Fazenda 14, Rodrigo Carelli, sugere eliminação dupla no jogo

CARAS Digital Publicado em 09/11/2022, às 17h52

Rodrigo Carelli, diretor de A Fazenda 14, sugeriu em post no Twitter a eliminação de dois peões na roça desta quinta-feira (10). O diretor afirmou que na prova do fazendeiro que acontece hoje (9), apenas um participante será salvo, desta maneira, quatro roceiros enfrentaram a berlinda.

"Inédito nessa temporada: 4 peões na roça! Eliminação dupla?", publicou.

Inédito nessa temporada: 4 peões na roça! Eliminação dupla? #ProvaDoFazendeiro#AFazenda14 — Rodrigo Carelli (@rocarelli) November 9, 2022

A roça em questão, conta com a presença de 3 participantes do grupo B e apenas Moranguinho do grupo A.

Internautas alegam ser pura manipulação dentro do jogo a saída de dois peões, pois o grupo B está em desvantagem e o grupo de Deolane Bezerra ficaria mais forte dentro do reality show rural.

Confira os tweets dos internautas:

Carelli, pq você está protegendo o grupo A. Ontem ficou nítido com essa roça ridícula que foi formada. Você tá querendo acabar de vez com a audiência do programa? Para que tá feio, hein?! — luanarosário Oliveira (@Marialuana0610) November 9, 2022

Todo mundo sabe, q vc fez isso pra tirar alguém do grupo B. Engraçado que na vez da Deborah, os poderes foram insignificantes! Pra ser justo e honesto, na próxima edição o PUBLICO deveria estar ciente dos dois poderes. Por isso q a fazenda é amadora! Patrocinadores fogem. — Raquel Sunshine (@RaquelSunshineS) November 9, 2022

Nesta terça-feira, 8, foi formada mais uma roça do reality show rural A Fazenda 14, e ela deu o que falar. Kerline Cardoso se revoltou com um de seus aliados, o rapper Pelé Milflows, que salvou Deborah Albuquerque da roça, ao invés de Alex Gallete.

“É jogo, né, Kerline?”, disse Alex. “Ele foi covarde?”, perguntou Ruivinha de Marte. “Ele ter salvado a Deborah entre eu, Kerline e ela, para ter os pavõezinhos do lado dele”, explicou o ex-A Casa. “Ele é muito mais próximo do Alex”, completou Kerline Cardoso.

“Estou de queixo caído. Ela vive fazendo massagem nele, e ele gosta de ter ela por perto”, pontuou Kerline. “Mas eu não vou cobrar isso jamais”, disse Alex Galette para o grupo que estava conversando no confinamento.