A Fazenda 14: Kerline Cardoso fica irritada com atitude duvidosa de Pelé Milflows

Ex-BBB Kerline Cardoso se revolta com atitude controversa de Pelé durante a formação da roça

CARAS Digital Publicado em 09/11/2022, às 16h56

Nesta terça-feira, 8, foi formada mais uma roça do reality show rural A Fazenda 14, e ela deu o que falar. Kerline Cardoso se revoltou com um de seus aliados, o rapper Pelé Milflows, que salvou Deborah Albuquerque da roça, ao invés de Alex Gallete.

“É jogo, né, Kerline?”, disse Alex. “Ele foi covarde?”, perguntou Ruivinha de Marte. “Ele ter salvado a Deborah entre eu, Kerline e ela, para ter os pavõezinhos do lado dele”, explicou o ex-A Casa. “Ele é muito mais próximo do Alex”, completou Kerline Cardoso.

“Estou de queixo caído. Ela vive fazendo massagem nele, e ele gosta de ter ela por perto”, pontuou Kerline. “Mas eu não vou cobrar isso jamais”, disse Alex Galette para o grupo que estava conversando no confinamento.

“Ele pensou que a Deborah ia te salvar em vez de me salvar”, disse Kerline, apostando no que Pelé pensou na hora. “Será? Eu não tinha pensado nisso”, completou o sergipano. “Eu acho que não vou ficar calada, não. Daqui para amanhã tem quebra-pau entre eu e ele, porque eu estou fula da vida”, jurou a pernambucana.

Veja a conversa entre Kerline Cardoso e Alex sobre a atitude de Pelé Milflows:

Kerline falando que Pelé foi covarde de novo por ter salvado a Deborah ao invés de salvar o Alex. Ruivinha, Kerline e Alex estão de cara. #RoçaAFazenda



pic.twitter.com/LV1koQQVXm — Dantas (@Dantinhas) November 9, 2022

Briga entre Deolane Bezerra e Deborah Albuquerque… de novo!

O clima também está tenso dentro do reality show rural A Fazenda 14! Na noite da última terça-feira, 8, Deolane Bezerra e Deborah Albuquerque voltaram a brigar. “Eu vejo a Deborah muito desleal, nesse negócio de interagir com câmeras, de tentar pegar negócio para chamar atenção. As pessoas estão brigando e ela se envolve, para estar ali no flash”, comentou Deolane. E Deborah rebateu: “Desde o segundo dia, a Deolane começou a me atacar! Ela é uma mulher covarde, ela precisa de baba ovos para construir a fortaleza dela e se manter ali no meio”.