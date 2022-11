A Fazenda 14: Deolane critica Deborah e diz que a ruiva vive um personagem para aparecer: “Você vende até sua mãe para ser famosa”

Briga entre Deolane e Deborah acaba em xingamentos e críticas pesadas

CARAS Digital Publicado em 09/11/2022, às 00h38

Como de costume, a formação da roça causou muita treta entre os participantes de A Fazenda 14! Ao votar em Deborah Albuquerque nesta terça-feira (8), Deolane Bezerra explicou seus motivos.

A advogada afirmou que Deborah chegou ao jogo com frases e ações prontas de outros reality shows, também disse que a ruiva é falsa e faz de tudo para aparecer: “Eu vejo a Deborah muito desleal, nesse negócio de interagir com câmeras, de tentar pegar negócio para chamar atenção. As pessoas estão brigando e ela se envolve, para estar ali no flash”, explicou a loira.

Deolane não parou com as críticas e disse que a peoa ainda irá brigar com seus aliados do grupo B por fazer um personagem para aparecer no jogo. Óbvio que a ruiva não gostou das falas da viúva de MC Kevin e rebateu: “Desde o segundo dia, a Deolane começou a me atacar! Ela é uma mulher covarde, ela precisa de baba ovos para construir a fortaleza dela e se manter ali no meio”.

A briga continuou e outros participantes se envolveram, antes de ser interrompida por Galisteu, Deolane esbravejou para Deborah: “Você quer fama, você vende até a sua mãe pra ser famosa!”.

Veja os vídeos:

“Percebo que a Deborah tem mudado muito no decorrer do jogo. Ela é um personagem!” 💥 #RoçaAFazendapic.twitter.com/QaVe57ssRi — A Fazenda (@afazendarecord) November 9, 2022

“Ela prefere sabonetar do que falar diretamente comigo!” 👀 #RoçaAFazendapic.twitter.com/IKs9tpzTPQ — A Fazenda (@afazendarecord) November 9, 2022

"Você vende até a sua mãe pra ser famosa!", esbravejou Deolane para Deborah 👀 #RoçaAFazendapic.twitter.com/6iubHguupz — A Fazenda (@afazendarecord) November 9, 2022

Nova roça formada em A Fazenda 14. Bárbara, Moranguinho, Ruivinha de Marte, Alex e Deborah estão na berlinda! Vixi, entenda tudo sobre a roça inédita do reality show:

A formação da roça desta terça-feira (8), começou com a indicação de Bia Miranda, fazendeira da semana, em Bárbara Borges para ocupar o primeiro lugar. A jovem explicou que não sabia de onde Pelé Milflows tirou que seria indicado, pois seu voto era em Babi. “Acho ela uma pessoa extremamente ignorante, preconceituosa, se acha melhor que qualquer pessoa aqui. Fica chamando a Deolane de maloqueira, criminosa”, disse a neta de Gretchen.