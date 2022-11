A Fazenda 14: Roça quíntupla formada por Babi, Moranguinho, Ruivinha, Alex e Deborah

Bárbara, Moranguinho e Ruivinha de Marte disputam a prova do fazendeiro

Redação Publicado em 08/11/2022, às 23h56

Nova roça formada em A Fazenda 14. Bárbara, Moranguinho, Ruivinha de Marte, Alex e Deborah estão na berlinda! Vixi, entenda tudo sobre a roça inédita do reality show:

A formação da roça desta terça-feira (8), começou com a indicação de Bia Miranda, fazendeira da semana, em Bárbara Borges para ocupar o primeiro lugar. A jovem explicou que não sabia de onde Pelé Milflows tirou que seria indicado, pois seu voto era em Babi. “Acho ela uma pessoa extremamente ignorante, preconceituosa, se acha melhor que qualquer pessoa aqui. Fica chamando a Deolane de maloqueira, criminosa”, disse a neta de Gretchen.

Babi recebeu a indicação dizendo que já esperava esse voto, pois Bia segue o jogo de Deolane e criticou a advogada, que não gostou das palavras da atriz e gerou confusão na roça, ao gritar que era advogada criminalista com orgulho.

Pela votação da casa, Moranguinho sentou no segundo banquinho após receber 7 votos dos peões do grupo B. Pela dinâmica do jogo, a mulher de Naldo pode puxar Ruivinha de Marte para a roça.

Deolane recebeu o poder verde de Pétala e começou o resta um da semana, deixando Alex Gallete de fora dos peões salvos e ocupando o último lugar. O apresentador vetou Moranguinho da prova do fazendeiro. Mas, a formação não acabou por aí como de costume.

Pétala abriu o poder preto e pode escolher mais um participante do game para a berlinda, a influenciadora digital indicou Deborah ao quinto banquinho. A ruiva precisou vetar mais um peão e escolheu tirar a chance de Alex.

Veja quem votou em quem:

Moranguinho votou em Deborah

Deborah votou em Moranguinho

Iran votou em Moranguinho

André votou em Deborah

Pétala votou em Iran

Alex votou em Moranguinho

Deolane votou em Deborah

Ruivinha de Marte votou em Moranguinho

Pelé votou em Moranguinho

Kerline votou em Moranguinho

Babi votou em Moranguinho

