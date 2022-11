A Fazenda 14: “Você nunca foi a artista principal, sempre a coadjuvante”, dispara Deolane para Babi

Briga pesada entre Deolane e Babi marcam a formação da roça

A formação da roça desta terça-feira (8) começou já pegando fogo no feno! Com a indicação de Bia Miranda em Bárbara Borges para o primeiro lugar da roça, a confusão foi formada entre a indicada e Deolane Bezerra.

Ao explicar seu voto, a neta de Gretchen comentou sobre as falas preconceituosas que Babi usou contra Deolane, chamando a advogada de maloqueira e criminosa. Após isso, a atriz se explicou: “Para mim não é nenhuma novidade vindo isso da Bia, fica muito claro a manipulação, o jogo dela está todo junto com o da Deolane. [...] Quanto ao meu posicionamento, sobre Deolane e maloqueira, quem falou foi ela, saiu da boca dela que ela tinha esse jeito maloqueiro, porque ela desenvolveu esse método para lidar com os clientes”.

Deolane não gostou das críticas feitas por Babi e rebateu, causando confusão no jogo. A loira disse aos berros que é advogada criminalista com muito orgulho e que pelo menos não está desempregada.

“Tenho orgulho da minha profissão, sou atuante e se eu quiser agora abrir minha carteira de clientes tem fila, diferente de você”, rebateu Deolane e completou dizendo que Bárbara nunca foi a artista principal, sempre foi coadjuvante.

Vixi! Confira os vídeos da treta:

Fim do contrato da Netflix com o reality show rural? Ao que tudo indica, sim! Na tarde desta terça-feira (8), Ruivinha de Marte deixou escapar que o principal serviço de streaming do mundo deixou de patrocinar A Fazenda.

Em conversa com Bárbara Borges e Kerline Cardoso, a dançarina contou para as aliadas:

"Amiga, a gente não vai ter mais aquele app de filme, app de filme que não pode mais falar o nome, o que começa com 'N'", disse. Babi se chocou: "Mentira!".