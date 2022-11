A Fazenda 14: Ruivinha fala demais e deixa escapar o fim do contrato da Netflix com o programa

Netflix deixou de patrocinar o reality show segundo conversa entre as peoas

Fim do contrato da Netflix com o reality show rural? Ao que tudo indica, sim! Na tarde desta terça-feira (8), Ruivinha de Marte deixou escapar que o principal serviço de streaming do mundo deixou de patrocinar A Fazenda.

Em conversa com Bárbara Borges e Kerline Cardoso, a dançarina contou para as aliadas:

"Amiga, a gente não vai ter mais aquele app de filme, app de filme que não pode mais falar o nome, o que começa com 'N'", disse. Babi se chocou: "Mentira!".

Kerline completou a informação: “Não é mais nosso pa… patroci… Acredita?”, contou a ex-BBB, entregando o encerramento do contrato entre a Netflix e o programa.

Confira a conversa:

🚨 DESISTIU! Netflix retira patrocínio e não é mais um dos patrocinadores da #AFazendapic.twitter.com/VumssM7yry — FOFOCAS - #AFazenda14 (@atencaofofocas) November 8, 2022

Pétala Barreiros foi a campeã da prova de fogo da semana e ganhou os poderes do lampião que serão usados na formação da roça desta terça-feira (8). Na dinâmica, a influenciadora digital contou com a ajuda de Deolane Bezerra e Iran Malfitano para ganhar a prova.

Após a dinâmica, a advogada acusou o ator de errar propositalmente para Pétala não ganhar. No bate-boca, Iran negou diversas vezes que tenha tomado tal atitude, mas a edição desta segunda-feira (7) mostrou ele admitindo que na última rodada da Prova de Fogo, realmente jogou mais devagar.

Em conversa com seus aliados, o ator disse: “Vou admitir para vocês, eu ralentei na última jogada mesmo”. Kerline perguntou qual era o significado da palavra e Iran explicou que era jogar mais devagar. “Eu não errei de propósito, eu ralentei, na última eu ralentei mesmo”, finalizou.