A Fazenda 14: Mãe de Pétala Barreiros acusa peões de não terem coragem de colocar Deolane na roça

Pétala se encontra na roça com Barbara Borges e Vini, e sua mãe aponta que só ela e Bia Miranda são alvos no grupo

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 19h55

Nice Barreiros, mãe da peoa Pétala Barreiros, disse que mais cedo ou mais tarde a sua filha não iria escapar de cair na roça no reality show rural A Fazenda 14. Mas a mamãe coruja acha que Pétala e Bia Miranda estão sendo mais visadas como alvo pelo grupo rival pois eles não têm coragem de colocar Deolane Bezerra, a principal inimiga, na berlinda.

“Ela foi para a Roça e já estava sendo cogitado porque as pessoas que estão lá querem enfrentar a Deolane, mas como não têm coragem acabam enfrentando a Bia, a Pétala e o Tiago que já saiu", disse Nice, ao dar entrevista para o site NaTelinha.

A indicação de Pétala para a roça veio através de Kerline Cardoso, que vem sendo acusada de trapacear. O que aconteceu foi que a ex-BBB era detentora dos poderes do lampião para ficar com um e dar outro para alguém. A loira escolheu se imunizar, enquanto deu um dos poderes para Pétala, que a colocou no terceiro banquinho. Após ver os poderes, Kerline teria feito um “sinal” de três para Alex, dando a entender que o poder mandava a inimiga para a roça.

"Acredito que como ela já vem falando de burlar a regra do programa, pode ser que ela tenha ficado muito eufórica com o poder do lampião e às vezes pode ter tentado passar alguma informação, mas acredito que na emoção do momento, você fica muito aflito querendo fazer o jogo direito”, disse Nice.

“Então se ela tentou, vale a produção ver e se tem alguma regra chamar a atenção, mas eu não acho que mudaria muito o jogo ela passar informação ou não”, completou a mãe da peoa que pode acabar saindo nesta quinta-feira, 27.

Veja o momento em que internautas estão dizendo que Kerline teria trapaceado e passado informação proibida para Alex: