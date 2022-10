A Fazenda 14: Equipe de Pétala Barreiros acusa Kerline Cardoso de trapacear; será?

Kerline Cardoso teria feito sinal dando dica sobre o poder do lampião para seus aliados

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 17h37

A formação da roça do reality show rural A Fazenda 14 nesta terça-feira, 25, deu o que falar! A equipe da peoa Pétala Barreiros está acusando Kerline Cardoso de ter trapaceado, mostrando um vídeo no qual a ex-BBB teria supostamente feito um sinal, avisando seus aliados sobre o poder do lampião que ela teria ganho.

Kerline, dona do lampião, ganhou imunidade ao pegar o pergaminho preto, dando o outro para Pétala. No segundo, o poder escolhido pelo público colocava o detentor dele no terceiro banquinho da roça, ao invés de ser alguém puxado na baia.

Nas regras do programa, é proibido que quem vence a Prova de Fogo combine ou passe qualquer sinal para seus amigos sobre o poder que ganhou, que são abertos somente durante o ao vivo. Mas, para a equipe de Pétala, a ex-BBB fez um sinal de “três” para Alex Gallete, dando a entender que o poder era relacionado ao terceiro roceiro.

Os fãs de Pétala começaram a encher as redes sociais pedindo que o poder seja cancelado, enquanto os de Kerline alegaram que ela apenas batia no banquinho três vezes despretensiosamente.

O Notícias da TV foi informado pela Record TV que não irá cancelar, visto que o gesto foi feito antes do começo do programa, sendo assim, não teria atrapalhado de forma alguma a formação da roça, visto que Kerline sequer sabia ainda qual seriam os poderes dos pergaminhos.

Veja o momento que Kerline está sendo acusada de fazer um sinal para Alex Gallete sobre o poder dos pergaminhos:

Kerline fez um 3 pro Alex. Seria sobre o poder? 👀 pic.twitter.com/wrpurw9xvm — Pétala Barreiros 🦋 (@petalagb) October 26, 2022

Vini Buttel apelida Ruivinha de “Plantinha de Marte” e irrita a peoa

Vini Buttel detonou Ruivinha de Marte após ser votado pela dançarina na formação da roça desta terça-feira (25). Ao se defender do voto, Vini disse que a participante não tem relevância dentro do jogo e não faz nada o dia inteiro.

“É o voto da pessoa que nada fala, nada faz, nada age, nada opina. [...] Se você não entende minha ironia é um problema seu, sarcasmo é um recurso de linguagem portuguesa e eu vou continuar usando. E outra, você falou que eu sou o Patati e Patatá, bom, Patati e Patatá eu queria dar os parabéns para vocês, vocês não têm uma relevância só nacional, vocês chegaram a ser interplanetários. Porque essa planta que A Fazenda foi resgatar lá em Marte, sabe de vocês”, disse o peão ao se defender do voto de Ruivinha.