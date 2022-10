A Fazenda 14: Vini Buttel apelida Ruivinha de “Plantinha de Marte” e irrita a peoa

O peão define Ruivinha como “pessoa que nada fala, nada faz, nada age, nada opina”

Vini Buttel detonou Ruivinha de Marte após ser votado pela dançarina na formação da roça desta terça-feira (25). Ao se defender do voto, Vini disse que a participante não tem relevância dentro do jogo e não faz nada o dia inteiro.

“É o voto da pessoa que nada fala, nada faz, nada age, nada opina. [...] Se você não entende minha ironia é um problema seu, sarcasmo é um recurso de linguagem portuguesa e eu vou continuar usando. E outra, você falou que eu sou o Patati e Patatá, bom, Patati e Patatá eu queria dar os parabéns para vocês, vocês não têm uma relevância só nacional, vocês chegaram a ser interplanetários. Porque essa planta que A Fazenda foi resgatar lá em Marte, sabe de vocês”, disse o peão ao se defender do voto de Ruivinha.

Com 7 votos da casa, Vini ocupou o segundo lugar da formação da roça de hoje e não irá lutar pelo chapéu do fazendeiro, pois Pelé Milflows o vetou da prova.

A noite desta terça-feira (25), foi marcada por mais uma formação de roça em A Fazenda 14. Com um clima pra lá de quente, os peões do reality show da Record TV definiram os quatro nomes que sentaram no banquinho da semana.

Tudo começou com a abertura de poderes do lampião, Kerline Cardoso, ganhadora da Prova de Fogo, decidiu ficar com o poder preto que imunizou ela da votação. Já o poder verde, a ex-BBB entregou para Pétala Barreiros.