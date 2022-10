A Fazenda 14: Bárbara, Vini, Pétala e Pelé estão na berlinda da semana

Pelé foi vetado da Prova do Fazendeiro e já está na eliminação

Publicado em 26/10/2022

A noite desta terça-feira (25), foi marcada por mais uma formação de roça em A Fazenda 14. Com um clima pra lá de quente, os peões do reality show da Record TV definiram os quatro nomes que sentaram no banquinho da semana.

Tudo começou com a abertura de poderes do lampião, Kerline Cardoso, ganhadora da Prova de Fogo, decidiu ficar com o poder preto que imunizou ela da votação. Já o poder verde, a ex-BBB entregou para Pétala Barreiros.

Lucas Santos, fazendeiro da semana, indicou Bárbara Borges direto para a roça. “A Bárbara é uma pessoa que eu venho reparando ultimamente, nas atitudes e nos posicionamentos, e eu percebo que quando o erro vem do nosso grupo, ela levanta aqueles podcasts vitimistas. Porém, quando o erro vem do lado do grupo dela, eu não vejo nenhum posocionamento”, disse o ator ao justificar seu voto.

Com a casa revezando votos entre Vini Buttel e Deborah Albuquerque, e em clima de discussão e brigas, o ex-De Férias com Ex Brasil ocupou o segundo lugar na eliminação com 7 votos.

Para o terceiro banquinho, a formação dessa semana foi diferente, pois Pétala ocupou o lugar ao abrir o poder verde, onde dizia: “Você é o terceiro roceiro de hoje, caso você já esteja na roça, escolha entre os peões da sede ou da baia”.

Para finalizar a formação da sexta roça do reality show rural, foi realizado o resta um e PeléMilflows sobrou no jogo, vetando Vini da prova do fazendeiro, que será nesta quarta-feira (27).

Veja quem votou em quem:

Moranguinho votou em Deborah

Babi votou em Vini

Pétala votou em Deborah

Ruivinha votou em Vini

Deolane votou em Deborah

Vini votou em Deborah

Deborah votou em Vini

Bia votou em Deborah

Pelé votou em Vini

André votou em Deborah

Iran votou em Vini

Kerline votou em Vini

Alex votou em Vini

Nesta terça-feira, 25, a união entre o ator Iran Malfitano e a ruiva Deborah Albuquerque acabou sofrendo um abalo. Os aliados se desentenderam após uma tentativa de traçar uma estratégia antes da formação da sexta roça, mas acabaram discutindo na frente dos outros peões que fazem parte do grupo, na casa da árvore.

Enquanto conversavam, o ator chegou a reclamar que não aguentava mais o temperamento da ruiva. “Vamos tentar acalmar os ânimos. A gente tem que saber a hora de parar, porque quando um para, o outro cala. Pronto, passou. Vamos voltar ao que realmente interessa", pediu a ex-BBB Kerline Cardoso.