A Fazenda 14: Iran e Deborah discutem, mesmo sendo aliados

Mesmo unidos no confinamento, Iran bate boca com Deborah e diz estar de saco cheio

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 20h01

Nesta terça-feira, 25, a união entre o ator Iran Malfitano e a ruiva Deborah Albuquerque acabou sofrendo um abalo. Os aliados se desentenderam após uma tentativa de traçar uma estratégia antes da formação da sexta roça, mas acabaram discutindo na frente dos outros peões que fazem parte do grupo, na casa da árvore.

Enquanto conversavam, o ator chegou a reclamar que não aguentava mais o temperamento da ruiva. “Vamos tentar acalmar os ânimos. A gente tem que saber a hora de parar, porque quando um para, o outro cala. Pronto, passou. Vamos voltar ao que realmente interessa", pediu a ex-BBB Kerline Cardoso.

Mesmo com o pedido de Kerline, Iran e Deborah continuaram soltando faíscas entre eles. O ator sugeriu que iria se afastar do grupo B, pedindo para que o rapper Pelé Milflows o informasse sobre as decisões que fossem tomadas pelo conjunto de aliados.

"Você conversa aqui e leva o que acha que interessa para mim. A tendência é parar de frequentar esta conversa, porque é chato ficar aqui. Ontem a Babi falou a mesma coisa, e você não ouviu. Aí, daqui a pouco, eu vou evitar estar aqui. Está enchendo o saco” , disse o ator. "A gente vai até o momento em que eu vou voltar a ser coluna do meio. Eu demorei a tomar uma decisão e me posicionar, mas o que eu vejo aqui é só confusão e discussão. [Esse comportamento] só alimenta lá [o outro grupo], porque eles nos veem elevar a voz e não tem compreensão. A tendência é nos afastarmos para evitar briga. Eu estou desgastado”, completou.

Deborah aproveitou para reclamar que Iran não ouviu o recado de Adriane Galisteu quando ela falou sobre o público não gostar do jogo do grupo A. "Vocês me julgam com uma força, mas não escutam", completou. "Eu nunca mais vou falar nada, porque você entende como quer", rebateu Malfitano.

Veja a discussão entre os aliados Iran Malfitano e Deborah Albuquerque:

Faíscas no Grupo B entre Deborah e Iran #AFazendapic.twitter.com/raqz9TzJ23 — Dantas (@Dantinhas) October 25, 2022

A Fazenda 14: Iran Malfitano afirma que Vini, Bia e Pétala teriam trapaceado na Prova do Fazendeiro

De acordo com o ator Iran Malfitano, ele percebeu que alguns dos integrantes estavam passando informações sobre as perguntas feitas no quiz da prova. A competição entre Deolane, Shayan e Lucas, nesta quarta-feira, 19, acabou com o ex-ator mirim como grande ganhador, escapando da berlinda.

“Hoje, o Vini, quando apareceu ‘Van Gogh é o que?’, ele virou e falou: ‘Pintor’. A Pétala estava combinando de falar para o espelho, pra Bia olhar para o espelho. A Pétala falou: ‘A’, que era pintor. Quantas vezes a gente já viu em votações eles levantando do banco da roça e indo cochichar um no ouvido do outro?”, contou Iran.