A Fazenda 14: Iran Malfitano afirma que Vini, Bia e Pétala teriam trapaceado na Prova do Fazendeiro

Ator Iran Malfitano diz que viu o momento em que o ‘grupo A’ falou as repostas do quiz da prova

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 16h04

Na madrugada desta quinta-feira, 20, o ator Iran Malfitano estava conversando com seu aliado Shayan, e decidiu expor uma possível trapaça que presenciou durante a Prova do Fazendeiro, do reality show rural A Fazenda 14.

Segundo o ator, ele notou que alguns dos integrantes estavam passando informações sobre as perguntas feitas no quiz da prova. A competição entre Deolane, Shayan e Lucas, nesta quarta-feira, 19, acabou com o ex-ator mirim como grande ganhador, escapando da berlinda.

“Hoje, o Vini, quando apareceu ‘Van Gogh é o que?’, ele virou e falou: ‘Pintor’. A Pétala estava combinando de falar para o espelho, pra Bia olhar para o espelho. A Pétala falou: ‘A’, que era pintor. Quantas vezes a gente já viu em votações eles levantando do banco da roça e indo cochichar um no ouvido do outro?”, contou Iran.

A Prova do Fazendeiro consistia em um jogo de tabuleiro, quando os peões acertavam a pergunta do quiz, ele andava até o destino final, que era o chapéu do fazendeiro. Cada um poderia andar duas casas por vez, se acertasse a pergunta e se escolhesse um peão que errasse.

Veja o momento em que Iran conversa com Shayan sobre a possível trapaça dos peões:

Iran expondo a trapaça do Grupo A na prova do Fazendeiro, mas é claro, Carelli e a sua produção 🗑️ não vão fazer nada! pic.twitter.com/JVtVqkwk1v — WP NEWS (@WPNEWSS) October 20, 2022

Durante formação da roça, Thomaz Costa pede para sair

Thomaz já deixou claro que não deseja continuar no reality. Após ser vetado de participar da Prova do Fazendeiro, Thomaz assumiu: “Eu fico até feliz com esse veto, como eu disse eu não tenho mais energia para jogar. Como foi falado aqui hoje, passou os limites do jogo. Na minha opinião 1 milhão e meio não vale para ficar passando por tudo que estamos passando aqui. Fico feliz pelo Shay que vai poder lutar pela prova, batalhar. Eu, se pegasse esse chapéu, teria mais 15 dias aqui dentro. Pô, 15 dias sofridos, está difícil.”

Apesar do público questionar o porquê de Thomaz não tocar o sino e desistir da permanência na casa por conta própria, a decisão de esperar até o dia da roça é plausível, já que esse ato envolve algumas questões contratuais, citadas também no posicionamento da equipe do ator. Segundo o contrato de participação da Record, o participante que desistir do reality deve arcar com uma multa de valor altíssimo.