A Fazenda 14: Thomaz Costa pede para sair no programa ao vivo

O ator não aguenta mais participar do reality show rural e pede para sair ao vivo

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 21h12

Thomaz Costa bateu o martelo e não quer mais participar de A Fazenda 14!

Na formação da roça que aconteceu na última terça-feira (19), Thomaz foi puxado para ocupar o terceiro banquinho da dinâmica e por fim, vetado da Prova do Fazendeiro por André Marinho.

Na hora da vetação, André pediu para Thomaz falar para o Brasil inteiro o motivo dele não querer fazer a prova.

“Eu fico até feliz com esse veto, como eu disse eu não tenho mais energia para jogar. Como foi falado aqui hoje, passou os limites do jogo. Na minha opinião 1 milhão e meio não vale para ficar passando por tudo que estamos passando aqui. Fico feliz pelo Shay que vai poder lutar pela prova, batalhar. Eu, se pegasse esse chapéu, teria mais 15 dias aqui dentro. Pô, 15 dias sofridos, está difícil”, explicou o ator.

Veja a fala de Thomaz:

Thomaz disse que não tem mais forças pra jogar 😅👀 #RoçaAFazendapic.twitter.com/X2uCQEEzvu — A Fazenda (@afazendarecord) October 19, 2022

Nos últimos dias do reality show rural, Thomaz disse diversas vezes que espera que o público o tire do programa. Muitos internautas questionaram o motivo do ator não tocar o sino e desistir do programa. Confira o real motivo:

Desejando muito sair nas últimas semanas do reality show rural A Fazenda 14, Thomaz Costa prometeu que irá bater o sino para desistir da disputa caso não seja eliminado na quinta-feira, 19. O que muitos não entendem é a espera do ator pela formação da roça, pois tocar o sino se enquadra em quebra de contrato com a Record, levando à perda de dinheiro do participante.

De acordo com o site Notícias da TV, os participantes do programa receberam em torno de R$80 mil para entrar dentro do confinamento em Itapecerica da Serra e disputar o grande prêmio de R$1,5 milhão.

Porém, quem desiste e toca o sino para sair antecipadamente do programa, precisa arcar com a multa que é equivalente ao valor do contrato assinado para entrar na casa, ou seja, R$80 mil.