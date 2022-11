A Fazenda 14: Mãe de Deolane Bezerra se irrita com Iran Malfitano

Solange Bezerra se revolta com Iran Malfitano por ele estar vencendo as parciais da roça da semana

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 16h52

Solange Bezerra, mãe de Deolane, ficou revoltada com as enquetes e as parciais da roça da semana no reality show rural. Enquanto a advogada está na berlinda, junto de Lucas Santos e Iran Malfitano, ela fica irritada com o fato da filha estar perdendo em número de votos para o ator, sendo que ele lidera as estatísticas, confirmando sua possível permanência nesta quinta-feira, 3.

“Gente, eu estou vendo as pesquisas aqui, como eu estou indignada… Nossa eu estou com nojo! Está me dando ânsia de vômito. Como que o Iran está disparado nas pesquisas? Desse jeito gente? Um cara que falou de estupro… Que quando o estupro é inveitável, relaxa e goza… Gente isso não existe”, iniciou Solange, em uma série de stories em seu Instagram.

“Você está sendo estuprado, você quer morrer, você prefere a morte… O cara falar que toma banho pelado com a filha de 9 anos, que pede para limpar a bunda da filha. ‘Aí deixa eu limpar sua bunda’ com a cara de louco, de psicopata. Gente que nojento! Que país que a gente tá com um homem desse preferido numa votação. Eu acho que vocês estão votando errado. Gente o voto é pra ficar! Não é pra tirar”, disparou a idosa.

Muitos internautas estão achando incoerente as falas da mãe de Deolane, visto que a advogada já fez coisas pesadas dentro da sede, como defender Vini Buttel, que foi acusado de diversas polêmicas machistas. “Oxe porque do Vini ela não falou nada? A gente vota mesmo e é fica Iran kkkk”, pontuou uma telespectadora.

“O nojo que a senhora está sentindo e ânsia de vômito é a mesma coisa que o público tá sentindo com a agressividade do grupo A pra não citar um único nome, não odeio a Deolane sem doutorado mas fazer o grupo dela sair um por um é a nossa alegria”, falou outra internauta.

Mãe de Deolane Bezerra diz estar indignada com o Iran Malfitano estar na frente nas pesquisas da Roça. #AFazendapic.twitter.com/ZJ0X43LLnN — Central Reality (@centralreality) November 3, 2022

A Fazenda 14: Briga entre Kerline, Deolane e Pétala marcam a formação da sétima roça

Na última terça-feira, 1, durante a formação da sétima roça Kerline, Deolane e Pétala começaram a discutir após o voto de Bia Miranda na ex-BBB.

Galisteu teve que mediar a situação de tanto que as três começaram a gritar e ao ouvir cada uma elas explicaram a situação: Bia e Pétala acusaram Kerline de chamarem elas de cachorra no programa, a ex-BBB se defendeu e disse que xingou Pétala apenas quando ela subiu em sua cama, invadindo seu espaço. Finalizou sua fala alegando que a influenciadora digital é uma coisa que não prática: “Ela prega igualdade entre mulheres, tudo isso, e é uma coisa que ela não prática dentro dessa casa”, disse Kerline.