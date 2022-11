A Fazenda 14: Briga entre Kerline, Deolane e Pétala marcam a formação da sétima roça

Pétala, Bia e Deolane acusaram Kerline de não respeitá-las dentro do jogo

CARAS Digital Publicado em 02/11/2022, às 01h22

Durante a formação da sétima roça do reality show rural, na noite desta terça-feira (1), uma briga generalizada entre Kerline, Deolane e Pétala aconteceu após o voto de Bia Miranda na ex-BBB. A gritaria era tão grande, que Adriane Galisteu precisou pedir para cada uma das peoas falarem separadamente, pois estava difícil de entender o que era dito na briga.

A discussão começou com Bia e Pétala acusando Kerline de chamarem elas de cachorra dentro do programa, a ex-BBB se defendeu e disse que xingou Pétala apenas quando ela subiu em sua cama, invadindo seu espaço. Finalizou sua fala alegando que a influenciadora digital é uma coisa que não prática: “Ela prega igualdade entre mulheres, tudo isso, e é uma coisa que ela não prática dentro dessa casa”, disse Kerline.

Deolane Bezerra se irritou com as falas de Kerline sobre sua amiga e entrou na treta: “Você não respeita mulher nenhuma, você me chamou de velha na primeira semana. Você não respeita ninguém, você ficou do lado de um homem safado”, disse a viúva de MC Kevin.

A apresentadora precisou intervir na situação e pediu para as participantes se acalmarem para poder continuar com a votação da casa.

Veja a briga:

Como de costume, a formação da roça desta terça-feira (1) causou muito bate-boca entre os peões de A Fazenda 14. Com o resultado levando Bia Miranda, Deolane, Iran Malfitano e Lucas Santos para a berlinda.

Ao acabar a votação da roça, Lucas voltou para a sede debochando de Kerline Cardoso. O ator falava com a ex-BBB imitando seu sotaque e prometeu que voltaria fazendeiro e indicaria Kerline para a eliminação na próxima semana.