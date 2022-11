A Fazenda 14: Lucas Santos debocha do sotaque de Kerline e promete colocar a ex-'BBB' na roça

Internautas chamam Lucas de xenofóbico nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 02/11/2022, às 00h54

Como de costume, a formação da roça desta terça-feira (1) causou muito bate-boca entre os peões de A Fazenda 14. Com o resultado levando Bia Miranda, Deolane, Iran Malfitano e Lucas Santos para a berlinda.

Ao acabar a votação da roça, Lucas voltou para a sede debochando de Kerline Cardoso. O ator falava com a ex-BBB imitando seu sotaque e prometeu que voltaria fazendeiro e indicaria Kerline para a eliminação na próxima semana.

“Seu eu voltar Kerline vai sentar no banquinho, vai sentar no banquinho! Já vai se acostumando, que semana que vem você vai sentar”, disse o ex-Carrossel puxando sua fala para imitar o sotaque de Kerline. Nas redes sociais, internautas não gostaram da postura de Lucas e detonaram o peão, chamando-o de xenofóbico.

Confira o momento:

Lucas debochando do sotaque da Kerline e dizendo que se ele voltar fazendeiro, ela vai pra roça. #AFazendapic.twitter.com/zRu9uS2xbS — Central Reality (@centralreality) November 2, 2022

As brigas continuam pegando fogo até fora de A Fazenda 14! Nesta terça-feira (1), ex-participantes do reality show rural estiveram do Link Podcast, na ocasião estavam presentes Rosiane Pinheiros, Ingrid Ohara e o primeiro eliminado do jogo, Bruno Tálamo.

O clima começou a esquentar no programa quando as duas ex-peoas bateram boca sobre a roça que ambas enfrentaram. Ingrid foi questionada sobre as ofensas que recebeu de Rosi na noite de sua eliminação e confessou que não esperava receber os ataques.

O bate-boca começou a esquentar e Rosiane gritou: "Eu falo o que eu quiser, na hora que eu quiser", Ingrid se defendeu: "É questão de educação. Você não fala, eu vou terminar de falar. Você vai me bater? Posso terminar de falar?".