A Fazenda 14: Rosiane joga água na cara de Ingrid Ohara em podcast

As ex-peoas participavam do 'Link Cast' quando a confusão aconteceu

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 22h48

As brigas continuam pegando fogo até fora de A Fazenda 14! Nesta terça-feira (1), ex-participantes do reality show rural estiveram do Link Podcast, na ocasião estavam presentes Rosiane Pinheiros, Ingrid Ohara e o primeiro eliminado do jogo, Bruno Tálamo.

O clima começou a esquentar no programa quando as duas ex-peoas bateram boca sobre a roça que ambas enfrentaram. Ingrid foi questionada sobre as ofensas que recebeu de Rosi na noite de sua eliminação e confessou que não esperava receber os ataques.

O bate-boca começou a esquentar e Rosiane gritou: "Eu falo o que eu quiser, na hora que eu quiser", Ingrid se defendeu: "É questão de educação. Você não fala, eu vou terminar de falar. Você vai me bater? Posso terminar de falar?".

A aliada ao grupo A se levantou e aumentou o tom de voz, para acalmar os ânimos, Bruno entregou água para Rosi beber, mas a ex-peoa pegou a garrafa de água e jogou o líquido na cara de Ingrid. Por conta do clima do programa, o podcast foi finalizado.

Veja a entrevista na íntegra:

Mais uma roça formada em A Fazenda 14 nesta terça-feira (1). Desta vez, Bia Miranda, Deolane, Iran Malfitano e Lucas enfrentam a grande eliminação. Pelo veto de Moranguinho, Iran está proibido de tentar ganhar o chapéu do fazendeiro.

A votação começou com Deborah Albuquerque abrindo os poderes do lampião e entregando o segundo para Babi. A jornalista decidiu ficar com o poder vermelho, onde poderá cancelar os votos de dois peões e entregou o amarelo.

Pelé Milflows, fazendeiro da semana, indicou Bia para ocupar a primeira opção na roça. Ao indicar a neta de Gretchen, o rapper afirmou: "Vou votar em uma pessoa que eu sei que na primeira oportunidade ela vai me colocar na roça, é uma pessoa que eu não tenho nenhum tipo de amizade”.