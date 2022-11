A Fazenda 14: Bia Miranda, Deolane, Iran e Lucas estão na roça da semana

Iran Malfitano foi vetado da Prova do Fazendeiro e está direto na eliminação

Mais uma roça formada em A Fazenda 14 nesta terça-feira (1). Desta vez, Bia Miranda, Deolane, Iran Malfitano e Lucas enfrentam a grande eliminação. Pelo veto de Moranguinho, Iran está proibido de tentar ganhar o chapéu do fazendeiro.

A votação começou com Deborah Albuquerque abrindo os poderes do lampião e entregando o segundo para Babi. A jornalista decidiu ficar com o poder vermelho, onde poderá cancelar os votos de dois peões e entregou o amarelo.

Pelé Milflows, fazendeiro da semana, indicou Bia para ocupar a primeira opção na roça. Ao indicar a neta de Gretchen, o rapper afirmou: "Vou votar em uma pessoa que eu sei que na primeira oportunidade ela vai me colocar na roça, é uma pessoa que eu não tenho nenhum tipo de amizade”.

Quebrando a estratégia do grupo A, Moranguinho seguiu a linha diferente de seus aliados, deixando de votar em Kerline e votando em Babi. Por conta disso e do voto peso dois que recebeu devido ao poder amarelo do lampião, entregue a ex-paquita, Deolane ocupou o segundo lugar da roça com 7 votos.

Finalizando a votação, Deborah abriu seu poder e cancelou os votos de Pétala e Deolane em Kerline.

Ao puxar um membro da baia, Deolane escolheu Iran Malfitano para ocupar o terceiro lugar. Para o último banquinho, foi realizado uma dinâmica diferente no reality show, onde os peões precisavam sortear fichas e ter a sorte de se livrar da roça, desta maneira, Lucas foi o quarto participante na berlinda.

Moranguinho pode realizar o veto da semana por sortear a carta roxa na dinâmica e vetou Iran da Prova do Fazendeiro.

Nesta terça-feira, 1, o reality show rural A Fazenda 14 não começou diferente: brigando! Antes mesmo da formação da roça, enquanto faziam as tarefas domésticas da casa em Itapecerica da Serra, Deolane Bezerra e Bárbara Borges discutiram feio, e acabaram trocando ofensas.

"Não adianta limpar a casa se você é toda suja por dentro, sua boca é suja. Por dentro, tu é toda suja, tu é toda cagada por dentro. Não tem como limpar a boca, né? Isso é educação", detonou Bárbara. A ex-paquita debochou e expôs a maneira de falar da advogada, ainda dizendo que ela tem mau hálito.