A Fazenda 14: Deolane Bezerra e Bárbara Borges se estressam e brigam

Enquanto faziam as tarefas domésticas, Deolane e Bárbara brigam feio e se xingam

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 17h31

Nesta terça-feira, 1, o reality show rural A Fazenda 14 não começou diferente: brigando! Antes mesmo da formação da roça, enquanto faziam as tarefas domésticas da casa em Itapecerica da Serra, Deolane Bezerra e Bárbara Borges discutiram feio, e acabaram trocando ofensas.

"Não adianta limpar a casa se você é toda suja por dentro, sua boca é suja. Por dentro, tu é toda suja, tu é toda cagada por dentro. Não tem como limpar a boca, né? Isso é educação", detonou Bárbara. A ex-paquita debochou e expôs a maneira de falar da advogada, ainda dizendo que ela tem mau hálito.

"Porca e preguiçosa, isso que você é. Você e todo o seu grupinho. Pelo menos eu não tenho inveja dos outros, recalque", disparou a viúva de Mc Kevin. "Segurança não é luxo. Pra quem precisa é necessidade. Preguiçosa do caralho", completou Deolane.

Deolane dizendo que a Babi é porca, preguiçosa e que tem inveja dela. #AFazenda | #AFazenda14pic.twitter.com/O232ShE7Vq — Adrielle 🌸 (@adrielletuitta) November 1, 2022

"As coisas que ela fala pra gente são sujas demais, carregadas demais. É uma defesa do cérebro dela mostrar o tempo inteiro que ela é limpa, que ela limpa a casa, pra compensar o mau-caratismo dela, o jeito dela falar a atacar as pessoas dessa forma muito subterrânea", disse Bárbara, depois da sua briga, para seus aliados.

Deborah ganha Prova de Fogo e garante os poderes da semana

A edição desta segunda-feira (31), exibiu a Prova de Fogo feita no último domingo. Na dinâmica, os peões que realizaram a prova em duplas foram: Deborah e Moranguinho, Lucas e Ruivinha de Marte, Iran e Alex.

Para ganhar, a dupla precisava encontrar os ovos escondidos no labirinto de feno e depois transportar em uma bandeja sem deixar cair, o time que fizesse em menor tempo, era o vencedor.

Deborah e Moranguinho foram as melhores na disputa e precisaram escolher no par ou ímpar quem ficaria com os poderes e quem ficaria com 10 mil reais, a peoa do grupo B venceu e se tornou a dona dos poderes, que poderão ser usados na formação da roça desta terça-feira (1).