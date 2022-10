A Fazenda 14: Lucas Santos fica quatro dias sem tomar banho e deixa peões irritados com odor

Chamado de ‘Viih Tube da Fazenda’, Lucas Santos deixa peões indignados por ficar sem tomar banho

Nesta quinta-feira, 20, os peões do reality show rural A Fazenda 14 tomaram uma punição por causa de Tiago Ramos, que deixou eles sem ofurô e sem piscina. E enquanto conversava com Deolane Bezerra, Vini Buttel contou que o fazendeiro da vez, Lucas Santos, está sem tomar banho desde domingo, 16.

Após serem vetados de usar a água da piscina, os confinados em Itapecerica da Serra começaram a debater sobre quais colegas tomavam menos banho e quais continuariam a não tomar, mesmo com o chuveiro à disposição. “Nosso fazendeiro está desde domingo sem tomar banho, então…”, contou Vini.

“Nossa, como aguenta, gente? Você sua”, disso Deolane, surpresa. “A pele fica grudando”, adicionou o ex-De Férias com o Ex. Lucas já bateu o recorde de participante que ficou mais tempo sem tomar banho em A Fazenda. Até essa edição, o dono do posto era Lucas Strabko, o Cartolouco, que ficou três dias sem se limpar. Lucas, até o momento, está há quatro.

Na quarta-feira, 19, Deolane Bezerra deu um alerta para o aliado de que ele precisava tomar banho, mas o ator rebateu: “Só porque eu não estou jogando água? Lencinho umedecido é água também. Eu tomo banho. No lencinho, mas tomo”, tentou se justificar.

Veja a conversa entre Deolane Bezerra e Vini Buttel:

Vini falando que Lucas tá desde domingo sem tomar banho 🤢 #AFazendapic.twitter.com/rhNKG0Znbr — Central Reality (@centralreality) October 20, 2022

Durante formação da roça, Thomaz Costa pede para sair

Thomaz já deixou claro que não deseja continuar no reality. Após ser vetado de participar da Prova do Fazendeiro, Thomaz assumiu: “Eu fico até feliz com esse veto, como eu disse eu não tenho mais energia para jogar. Como foi falado aqui hoje, passou os limites do jogo. Na minha opinião 1 milhão e meio não vale para ficar passando por tudo que estamos passando aqui. Fico feliz pelo Shay que vai poder lutar pela prova, batalhar. Eu, se pegasse esse chapéu, teria mais 15 dias aqui dentro. Pô, 15 dias sofridos, está difícil.”