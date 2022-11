A Fazenda 14: Lucas explica situação após saber que namorada apagou fotos do casal

O ator acredita estar tudo bem entre ele e Mariana Paiva

04/11/2022

Lucas Santos, eliminado desta quinta-feira (3), participou da Cabine da Descompressão, apresentada por Lucas Selfie, após sua saída do programa A Fazenda 14. Na ocasião, o apresentador mostrou diversas situações de falas polêmicas do ator dentro do jogo e revelou a apelido que ele recebeu na web: “xeratoba”.

Em um momento em que Lucas se defendeu de atitudes contra Deborah Albuquerque, afirmando respeitar as mulheres por tem mãe e namorada, Selfie aproveitou para mostrar um tweet onde dizia que a namorada do ex-Carrossel apagou todas as fotos do casal de seu Instagram.

O ator disse que sua namorada não é uma pessoa pública, seu perfil na rede social é privado e ela tinha apenas uma foto com ele. A polêmica se deu porque quando Lucas foi para roça, Mariana Paiva, sua namorada apagou as fotos com o artista. Mas, logo depois esclareceu que estava tudo bem entre eles.

Veja a conversa:

Mais uma falha! Em dia de roça, as participantes do reality show A Fazenda 14 comentaram sobre como foi a volta dos peões que enfrentaram a berlinda da noite, ocasião que terminou com a saída de Lucas Santos.

Depois de todos os confinados já estarem na sede, Moranguinho resolveu expor uma falha grave da direção da Record TV, com a musa confirmando que um funcionário do programa teria avisado que Iran Malfitano estaria voltando no deck com Galisteu, revelando que Lucas Santos saiu do reality.

"Então a gente ouviu... Você ouviu o cara falando? O cara aqui atrás falando que o Iran estava voltando. Nossa que ódio!", revelou a peoa.

Nas redes sociais diversos seguidores opinaram sobre o momento, se indignando com a falta de profissionalismo da produção e criticando a Record TV.