A Fazenda 14: Moranguinho expõe falha da produção da Record TV: "Eu ouvi dizer que o Iran voltou"

A influenciadora digital revelou que ouviu um funcionário da Record TV anunciando que o Iran estava voltando antes da chegada o peão na sede

Mais uma falha! Em dia de roça, as participantes do reality show A Fazenda 14 comentaram sobre como foi a volta dos peões que enfrentaram a berlinda da noite, ocasião que terminou com a saída de Lucas Santos.

Depois de todos os confinados já estarem na sede, Moranguinho resolveu expor uma falha grave da direção da Record TV, com a musa confirmando que um funcionário do programa teria avisado que Iran Malfitano estaria voltando no deck com Galisteu, revelando que Lucas Santos saiu do reality.

"Então a gente ouviu... Você ouviu o cara falando? O cara aqui atrás falando que o Iran estava voltando. Nossa que ódio!", revelou a peoa.

Nas redes sociais diversos seguidores opinaram sobre o momento, se indignando com a falta de profissionalismo da produção e criticando a Record TV.

"Essa Record faz isso de propósito pqp que ridículo toda vez uma merda da produção", comentou um telespectador. "Se falam isso, falam muito mais coisas. Amadorismo a gente vê na Record", comentou um fã do programa.

Lucas Santos deixa o reality show rural

O jogo acabou para Lucas Santos! O ator de Carrossel foi eliminado nesta quinta-feira (3) após receber apenas 15,39% dos votos do público do reality show. Lucas disputou a eliminação contra Iran Malfitano e Deolane Bezerra, que receberam 52,49% e 32,12% dos votos, respectivamente.

O ex-peão se despediu do programa e disse que imaginava o resultado, pois estavam duas pessoas do seu time encarando a berlinda, deixando resultado mais fácil para o grupo A.

Nestes últimos dias, o ator prometeu que voltaria do jogo e colocaria Kerline Cardoso na eliminação. Os dois peões travaram diversas brigas durante a estadia na sede. Lucas também teve muitos problemas dentro do jogo com Deborah Albuquerque.