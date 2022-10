A Fazenda 14: Leo Dias expõe Deolane e afirmar que a advogada já quis pagar sua coluna

As irmãs de Deolane brigam por causa da coluna de Leo Dias

Uma matéria publicada nesta quinta-feira (27), pelo colunista Leo Dias, afirma que Dayanne e Daniele Bezerra, irmãs da peoa Deolane, estão com a relação estremecida por conta dos ataques que Dayanne fez contra o jornalista. A advogada acredita que o grupo B da casa do reality show, pagou Leo para publicar matérias ruins sobre sua irmã.

Após saber sobre as acusações, o jornalista se pronunciou através de seus stories no Instagram, dizendo que quem deixou Deolane famosa foi ele e ainda revelou que ela já quis comprar espaço em sua coluna, fato que Leo negou ter aceitado.

“Muito da fama da dona Deolane, ela deve a mim. Só Deus sabe, doutoras que estão fora da Fazenda, o quanto eu fui criticado por dar tantas matérias da Deolane. Vocês esquecem, vocês têm memória fraca, porque vocês não aceitam críticas. Sabem bem que quem tornou a Deolane famosa, fui eu. Deolane não é atriz, ela é advogada. Ela é viúva e não é atriz”, disse o colunista em suas redes sociais.

Veja o posicionamento completo de Leo Dias na nota publicada em seu site.

Uma conversa entre Lucas Santos e Deolane Bezerra vem sendo criticada pelo público da internet e do reality show. No momento em que a advogada estava fazendo suas unhas com o alicate de Kerline Cardoso, o ator teve uma ideia mirabolante.

Lucas sugeriu colocar pimenta no alicate da ex-BBB, para quando ela for usar, arder suas unhas e se machucar.

“E o alicate da Kerline segue aqui. Eu vou entuchar pimenta na ponta para ela cortar e arder até o…”, disse o peão. Sua fala foi completada por Deolane, que disparou em seguida: “Até o olho do c* dela”.

O vídeo repercutiu na web e os participantes foram criticados pelo pensamento maldoso voltado a Kerline.