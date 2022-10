A Fazenda 14: Lucas Santos cria plano para machucar Kerline e é detonado na internet

O ator planeja colocar pimenta no alicate de Kerline para machucá-la

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 00h23

Uma conversa entre Lucas Santos e Deolane Bezerra vem sendo criticada pelo público da internet e do reality show. No momento em que a advogada estava fazendo suas unhas com o alicate de Kerline Cardoso, o ator teve uma ideia mirabolante.

Lucas sugeriu colocar pimenta no alicate da ex-BBB, para quando ela for usar, arder suas unhas e se machucar.

“E o alicate da Kerline segue aqui. Eu vou entuchar pimenta na ponta para ela cortar e arder até o…”, disse o peão. Sua fala foi completada por Deolane, que disparou em seguida: “Até o olho do c* dela”.

O vídeo repercutiu na web e os participantes foram criticados pelo pensamento maldoso voltado a Kerline.

“Até minha sobrinha de 6 anos é menos infantil que ele”, comentou uma internauta. Outro usuário chegou a comparar os peões com os participantes do BBB: “Esse povo só pensa em maldade nunca vi igual, e eu achava que nao existir gente pior que Projota, nego di e karol konka”.

Confira o bate-papo e os principais tweets:

Lucas falando sobre colocar pimenta no alicate da Kerline pra quando ela for usar arder bastante #ProvaDoFazendeiropic.twitter.com/ebun58JPAj — Dantas (@Dantinhas) October 27, 2022

Xeratoba ta querendo competir com a "chefa" pra ver quem é mais maldoso, ardiloso. — Comentandoreality 🧞‍♂️🦚🌻 (@Manuelazitaa) October 27, 2022

Esse povo só pensa em maldade nunca vi igual , e eu achava que nao existir gente pior que Projota , nego di e karol konka. — Elias gabriel (@EliasggAlgcf) October 27, 2022

O ex- participante do De Férias com Ex Brasil, Vini Buttel deixou o reality show da Record TV na roça desta sexta-feira (27), após receber apenas 21,14% dos votos do público. Suas rivais na eliminação, Pétala Barreiros e Bárbara Borges, receberam 25,40% e 53,46% dos votos, respectivamente.

O ex-peão era parte do grupo A da casa, que estava bastante confiante sobre a permanência de seus membros no jogo e da saída de Babi. No discurso da eliminação, Adriane Galisteu disse: “Vini, a razão é sem dúvidas sua grande motivação, talvez mais que um milhão e meio de reais, você quer mesmo é estar certo, ter essa sensação. E tudo bem, errado seria querer estar errado, armado com suas certezas e uma ironia cortante, você defende seus aliados e ainda afasta aqueles que tentam se contrapor. Talvez essa seja umas das estratégias mais assertivas de todas, mas não se esqueça a ironia pode ser traiçoeira e vir acompanhada se um irônico desfecho”.