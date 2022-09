A Fazenda 14: Iran Malfitano vence a Prova de Fogo e tem poder decisivo na primeira roça do reality

Com a primeira Prova de Fogo realizada, a próxima baia da edição é montada e o jornalista Bruno Tálamo continua fora da sede

CARAS Digital Publicado em 18/09/2022, às 23h54

Durante a tarde deste domingo (18), ocorreu a primeira Prova de Fogo do reality A Fazenda 14, o ator Iran Malfitano venceu a disputa contra o ex-participante do reality Casamento às Cegas Brasil, Shayan Haghbin. O peão ganhou o primeiro lampião da temporada e poderá anular até três votos durante a formação da roça, que ocorre ao vivo na segunda-feira (19).

A dinâmica decidiu quais participantes disputariam a prova, os peões Iran e Shayan foram os sortudos e cada um escolheu a equipe do adversário. Iran selecionou Deborah Albuquerque, Bia Miranda, Ruivinha de Marte, Kerline Cardoso, Moranguinho, Pétala Barreiros e Alex Gallete para competirem com o adversário. Na sequência, Shayan elegeu Rosiane Pinheiro, Deolane Bezerra, Bárbara Borges, Tati Zaqui, Ingrid Ohara, Bruno Tálamo e Thomaz Costa para o grupo de Iran.

Após a Prova de Fogo, os participantes decidiram a formação da segunda baia da temporada. Shayan escolheu Moranguinho para acompanhá-lo, a dançarina puxou Deborah, que por sua vez levou Bruno para sua segunda baia da temporada.

Na primeira festa do reality A Fazenda 14, que aconteceu na madrugada deste sábado (17), o ex-participante do De Férias com Ex Brasil, admitiu em conversa com o ator Iran Malfitano, ter interesse em ficar com a funkeira Tati Zaqui, mas tem medo de que o relacionamento faça perder a confiança da advogada Deolane Bezerra.

“Cara, eu me dei muito bem com a Deolane, nós somos muito parecidos. Mas, a mulher que eu tenho vontade de ficar teve estresse com a melhor amiga da Deolane”, disse o participante.

As peoas Deolane e Tati Zaqui, apesar de não terem brigado diretamente, estão em lados opostos da casa e demonstram não gostar uma da outra. Em conversa com Ingrid Ohara e Ruivinha de Marte, a cantora disse que não curtir as atitudes de Deolane. A funkeira também chegou a brigar com Pétala Barreiros, melhor amiga da advogada dentro da casa.