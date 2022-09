A Fazenda 14: Vini Buttel demostra interesse por Tati Zaqui mas tem medo de Deolane Bezerra

Vini Buttel admiti ter interesse pela cantora Tati Zaqui, mas tem receio de se relacionar e perder a confiança da advogada

CARAS Digital Publicado em 18/09/2022, às 15h39

Na primeira festa do reality A Fazenda 14, que aconteceu na madrugada deste sábado (17), o ex-participante do De Férias com Ex Brasil, admitiu em conversa com o ator Iran Malfitano, ter interesse em ficar com a funkeira Tati Zaqui, mas tem medo de que o relacionamento faça perder a confiança da advogada Deolane Bezerra.

“Cara, eu me dei muito bem com a Deolane, nós somos muito parecidos. Mas, a mulher que eu tenho vontade de ficar teve estresse com a melhor amiga da Deolane”, disse o participante.

As peoas Deolane e Tati Zaqui, apesar de não terem brigado diretamente, estão em lados opostos da casa e demonstram não gostar uma da outra. Em conversa com Ingrid Ohara e Ruivinha de Marte, a cantora disse que não curtir as atitudes de Deolane. A funkeira também chegou a brigar com Pétala Barreiros, melhor amiga da advogada dentro da casa.

"Eu achei que ia gostar dela [Deolane]. Chegando aqui, vi que a gente é incompatível. Eu não consigo me sentir confortável para falar com ela. As atitudes que ela faz de querer falar demais. Eu não gosto", disse a funkeira.

A ex-BBB21 Kerline, já sentiu que no reality show da Record TV, as coisas são muito diferentes do que sua última expêriencia, na TV Globo. A morena decidiu fazer algumas comparações sobre os estilos dos programas, dizendo sobre preferências e opções de votos.

Em conversa com aliados na noite de sábado (17), a influenciadora digital alegou que já tem diversas opções de pessoas para votar, mesmo na primeira semana de confinamento, situação que não aconteceu durante sua permanência na casa mais vigiada do Brasil.

Dizendo que tem uma lista de candidatos, a modelo disparou: "Eu jurava que não ia conseguir votar em ninguém, mas assim, eu já tenho uma lista top 10 assim... Se esse for pra baia, eu tenho esse. Tudo em uma semana, eu nunca pensei, uma coisa que foi super difícil no outro lá [BBB], foi ter uma pessoa pra votar", comentou Kerline.