A Fazenda 14: Kerline assume que tem diversas opções de votos: "Já tenho um top 10"

A ex-BBB Kerline revelou que diferente de suas indecisões no BBB, em A Fazenda ela tem diversas opções; veja

CARAS Digital Publicado em 18/09/2022, às 11h22

A ex-BBB21 Kerline, já sentiu que no reality show da Record TV, as coisas são muito diferentes do que sua última expêriencia, na TV Globo. A morena decidiu fazer algumas comparações sobre os estilos dos programas, dizendo sobre preferências e opções de votos.

Em conversa com aliados na noite de sábado (17), a influenciadora digital alegou que já tem diversas opções de pessoas para votar, mesmo na primeira semana de confinamento, situação que não aconteceu durante sua permanência na casa mais vigiada do Brasil.

Dizendo que tem uma lista de candidatos, a modelo disparou: "Eu jurava que não ia conseguir votar em ninguém, mas assim, eu já tenho uma lista top 10 assim... Se esse for pra baia, eu tenho esse. Tudo em uma semana, eu nunca pensei, uma coisa que foi super difícil no outro lá [BBB], foi ter uma pessoa pra votar", comentou Kerline.

Veja a conversa:

ISSO É REALITY SHOW 🥳 @kerline fala que nunca imaginou que em uma semana já teria uma lista de pessoas pra votar 🗣



— PlayPlus (@SigaPlayPlus) September 17, 2022

Kerline briga com Bruno Tálamo

Vale lembrar que a ex-BBB se envolveu em uma confusão recentemente, sendo protagonista de uma discussão com o jornalista e ex-repórter do programa de Sonia Abrão, Bruno Tálamo. “Eu tenho dó de você, chegar lá [outro grupo] fazendo fofoca? Falando da Tati? Eu acabei de ver, seja homem. Você está desesperado, é um imundo!”, iniciou Kerline.

O influencer Alex Gallete também se intrometeu na briga. “Está feio, está ridículo você indo para o cantinho contar as coisas. Você tem que pedir desculpa, você sabe o que fez. Só está falando merda desde o momento que chegou aqui”, disse o modelo.

