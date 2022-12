A Fazenda 14: Galisteu comete gafe ao chamar Iran e Pelé, e peões desconfiam que algo está errado

Após fala estranha de Adriane Galisteu, os peões da sede ficam confusos

Vixi! Mais um erro gigante para a produção de A Fazenda 14. Com a realização da roça falsa nesta quinta-feira (01), onde Bárbara Borges foi a escolhida pelo público do reality show, a apresentadora AdrianeGalisteu cometeu uma gafe deixando os peões confusos.

Ao conversar durante a tarde desta segunda-feira (02) com os participantes, para avisar que Iran Malfitano e André Marinho iriam curtir um momento no rancho do fazendeiro, Galisteu se perdeu nas palavras. Tudo aconteceu porque Babi ganhou o direito de chamar dois peões para encontrar com ela, por isso, o programa precisou dar uma desculpa para a saída deles da sede.

Assim, escolheram falar que eles foram sorteados para uma dinâmica, mas ao anunciar, as coisas não saíram como o previsto e a apresentadora disse: “O público já estava sabendo, dois peões foram sorteados pra uma atividade especial no Rancho. E os escolhidos pelo público foram o André e o Iran”.

Enquanto os meninos comemoravam, as meninas do grupo A acharam estranho Galisteu primeiro citar sorteio e depois escolhidos pelo público. Bia Miranda também chegou a questionar como André e Iran venceram uma votação popular, já que acredita que os peões são menos queridos pelo público.

Confira o momento:

Os peões sem imaginar nadinha aqui 😂 #AFazendapic.twitter.com/ixyw1jVy9V — A Fazenda (@afazendarecord) December 3, 2022

Na tarde desta sexta-feira (02), Bárbara Borges finalmente se reencontrou com seus aliados após a roça falsa de A Fazenda 14. Como informado anteriormente, a peoa mais votada pelo público poderia escolher duas pessoas para irem se encontrar com ela e fofocar sobre toda a verdade da roça falsa.

Babi escolheu Iran Malfitano e André Marinho, o momento foi lindo e emocionou o público do reality show rural. A peoa esperou os dois aliados com os braços abertos e assim que eles deram de cara com ela, correram para um grande abraço. Iran se jogou no chão para chorar e Pelé foi direto para os braços da atriz.