A Fazenda 14: Babi se reencontra com Iran e André após roça falsa

Iran e André se surpreendem e caem no choro em reencontro com Babi

Na tarde desta sexta-feira (02), Bárbara Borges finalmente se reencontrou com seus aliados após a roça falsa de A Fazenda 14. Como informado anteriormente, a peoa mais votada pelo público poderia escolher duas pessoas para irem se encontrar com ela e fofocar sobre toda a verdade da roça falsa.

Babi escolheu Iran Malfitano e André Marinho, o momento foi lindo e emocionou o público do reality show rural. A peoa esperou os dois aliados com os braços abertos e assim que eles deram de cara com ela, correram para um grande abraço. Iran se jogou no chão para chorar e Pelé foi direto para os braços da atriz.

Os três amigos conversaram muito sobre tudo que Babi assistiu, principalmente, as falas das meninas do grupo A detonando ela e eles.

Para os participantes de A Fazenda 14 não desconfiarem, Iran e André inventaram a desculpa que foram assistir um documentário sobre a participação do Brasil na Copa do Mundo.

Confira o reencontro:

O reencontro da Babi com o André e o Iran, gente 🤩 #AFazendapic.twitter.com/l7TGAxTiuy — A Fazenda (@afazendarecord) December 3, 2022

O reality show rural está bom demais para Bárbara Borges, a atriz foi salva pelo público na roça falsa na quinta-feira (01) e segue escutando todas as conversas das rivais durante a madrugada e a manhã desta sexta-feira (02).

Comemorando a vitória antecipada, o grupo de Deolane, formado pela advogada e pelas amigas: Pétala Barreiros, Moranguinho e Bia Miranda, segue comemorando a saída de Babi do jogo. Em conversa com as peoas, Deolane deu sua opinião: "Às vezes eu penso que a produção gosta mais da gente do que do resto do povo".