A Fazenda 14: Ellen Cardoso revela o que mudou para aceitar entrar no reality show

Após receber convite em outras temporadas de A Fazenda, Ellen Cardoso, a Moranguinho, entrega o motivo para ter aceitado participar agora do reality show

CARAS Digital Publicado em 06/09/2022, às 11h15

A musa Ellen Cardoso, a Moranguinho, está confirmadíssima no elenco de A Fazenda 14, da Record TV. O nome dela foi anunciado pela emissora na manhã desta terça-feira, 6, durante o programa Hoje Em Dia. Na atração, ela conversou com os jornalistas e revelou o que o público pode esperar da participação dela no reality show.

Para começar, Ellen contou que decidiu aceitar o convite para A Fazenda neste ano por causa de sua maturidade. Ela contou que já recebeu outros convites anteriormente, mas só agora se sentiu pronta para o desafio. “Eu entrei porque queria viver essa experiência. É a maturidade mesmo, os anos que a gente [ela e o marido, Naldo] tem de relacionamento... Eu me sinto preparada para me ausentar um pouco”, disse ela, que é mãe de uma menina de 7 anos.

E completou: “É um momento em que eu quero viver tudo isso. Vai ser bom, estou com o pensamento positivo. Vai ser gostoso viver isso”.

Então, Ellen foi questionada se liberou para o marido se envolver com outras pessoas em sua ausência e ela negou. “Não liberei geral, não”, disse ela, que também não vai formar casal no programa. “No meu caso, não. Eu quero me divertir ao máximo, quero aproveitar. Gosto de cuidar dos bichos, gosto de cozinhar, quero curtir o que tiver que curtir lá dentro”, declarou.

O reality show A Fazenda 14 estreia no dia 13 de setembro sob o comando da apresentadora Adriane Galisteu.

Nesta terça-feira, 6, a Record TV confirmou seis nomes de participantes de A Fazenda, e são eles: Ellen Cardoso, Ruivinha de Marte, Deborah Albuquerque, Thomaz Costa, Iran Malfitano e Deolane Bezerra.