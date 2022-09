A Fazenda 14: Deborah Albuquerque promete causar: ''Admito que faço tudo pra me aparecer''

A influenciadora digital Deborah Albuquerque é a terceira confirmada em 'A Fazenda 14'

CARAS Digital Publicado em 06/09/2022, às 11h02 - Atualizado às 11h25

A influenciadora digital Deborah Albuquerque (37) é a terceira confirmada em A Fazenda 14 e promete causar no confinamento!

O reality estreia somente no dia 13 de setembro, mas alguns detalhes da nova edição do reality show da Record TV já foram revelados durante coletiva de imprensa nesta terça-feira, 06.

Durante a transmissão, a comandante do programa, Adriane Galisteu (49), que confessou não saber nada sobre o elenco momentos antes da coletiva, e o diretor Rodrigo Carelli, contaram novidades da nova edição.

Os 20 nomes estão em uma urna com algumas dicas para o público descobrir quem são e seis nomes dos participantes sorteados serão revelados. Deborah foi a terceira a ser revelada e confessou que faz tudo para chamar atenção.

"Admito que faço tudo pra me aparecer. Eu gosto, sou artista desde criancinha, fazia a principal do teatrinho na escola... Eu adoro aparecer porque eu sou uma artista de nascimento (...) estudei muito pra me tornar uma apresentadora de TV, já fiz mil coisas pra chegar nesse objetivo".

"Sou realmente muito explosiva, elétrica... Agora eu não tenho medo não, pode vir todo mundo que eu vou encarar", prometeu ao falar sobre participação no Power Couple

Sobre se fazer de vítima, ela disse: "Na verdade todo mundo me atacou, muita gente se fez de vítima [sobre Power Couple] Vítima é quem chora, quem .... Não é perfil de uma vítima, eu não desisto nunca", disparou.

Nesta terça-feira, 6, a Record TV confirmou seis nomes de participantes de A Fazenda, e são eles: Ellen Cardoso, Ruivinha de Marte, Deborah Albuquerque, Thomaz Costa, Iran Malfitano e Deolane Bezerra.

Deborah Albuquerque sobre 'A Fazenda 14':

Mais uma peoa da nova temporada! Deborah Albuquerque comentou sobre suas expectativas para o reality show. Confira! #coletivaafazenda#hojeemdiapic.twitter.com/vj3oj5Hhgr — Programa Hoje em Dia (@hojeemdia) September 6, 2022

