A Fazenda 14: Thomaz Costa afirma: 'Sou bem pavio curto'

Thomaz Costa é confirmado em A Fazenda 14, entrega que está solteiro e confessa que não tem muita paciência

CARAS Digital Publicado em 06/09/2022, às 11h37

O ator e influenciador digital Thomaz Costa está confirmado na lista de participantes de A Fazenda 14, da Record TV, que estreia no próximo dia 13 de setembro. Na manhã desta terça-feira, 6, ele participou de uma conversa com jornalistas no programa Hoje Em Dia e revelou o que o público pode esperar dele no reality show.

O rapaz contou que não tem muita paciência no dia a dia. “Eu sou um cara bem pavio curto, não tenho muito filtro. Vamos ver o que vai ser. Eu sou muito bonzinho, mas não pisa no meu calo”, avirou ele. Então, o rapaz revelou que seu objetivo é ser o campeão da temporada. “Eu entro no jogo sempre para ganhar. Meu foco é o prêmio, não sou o cara que vai para fazer VT, eu estou indo para o prêmio”, declarou.

Ao ser questionado se entrou para o reality show para perder a fama de 'ex-namorado de Larissa Manoela', ele afirmou: “Entrei para dar o meu nome, assim como eu fiz em outros trabalhos. Eu namorei com ela e eternamente serei ex dela”. Além disso, ele garantiu que está entrando solteiro no programa.

Por fim, Thomaz contou que vai usar a sua experiência no reality show Ilha Record para se dar bem em A Fazenda. “A experiência com reality show é o que conta, as estratégias que eu já criei vão contar. Nenhuma preparação poderia mudar o Thomaz, o personagem dura pouco tempo no reality. Eu estou indo para ser eu e usar as estratégias de reality que eu já tive”, declarou.

Nesta terça-feira, 6, a Record TV confirmou seis nomes de participantes de A Fazenda, e são eles: Ellen Cardoso, Ruivinha de Marte, Deborah Albuquerque, Thomaz Costa, Iran Malfitano e Deolane Bezerra.