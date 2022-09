A Fazenda 14: Iran Malfitano responde se poderá ser a planta da temporada

Iran Malfitano é confirmado em A Fazenda 14, da Record TV, e fala sobre a sua personalidade: 'Todo mundo tem um limite'

CARAS Digital Publicado em 06/09/2022, às 11h51

O ator Iran Malfitano vai participar do reality show A Fazenda 14, da Record TV, e contou curiosidades do que o público pode esperar dele na temporada. Em participação no programa Hoje Em Dia, ele conversou com jornalistas e foi questionado se será uma planta na edição.

“Nunca fui planta. Eu sou tranquilo, mas sou italiano. Muitas vezes a gente aceita, consegue contornar uma situação, e todo mundo tem um limite, vamos ver qual é o meu”, afirmou.

Então, ele contou o motivo para ter aceitado o convite para a temporada. “Todo mundo teve muito problema por causa da pandemia. Eu estou entrando no reality porque é a oportunidade para me conhecer, é um estudo, eu gosto de coisas que me tirem do normal, do cotidiano. Nunca tinha feito um reality e nunca tinha sido convidado, por que não?”, declarou.

Ele ainda revelou o que mais o irrita na convivência com as pessoas. “Me irrita a falsidade e a injustiça. São duas coisas que não consigo lidar direito”, afirmou.

Por fim, ele foi questionado se vai exibir o seu corpo sarado na temporada e brincou: “Quando eu tive que fazer o exame endométrico, eu tive que raspar o peito para fazer o exame. Depois cresce de novo, eu sou muito calorento e não tenho problema com o frio”.

Nesta terça-feira, 6, a Record TV confirmou seis nomes de participantes de A Fazenda, e são eles: Ellen Cardoso, Ruivinha de Marte, Deborah Albuquerque, Thomaz Costa, Iran Malfitano e Deolane Bezerra.