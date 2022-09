A Fazenda 14: Ruivinha de Marte revela seu objetivo no reality show

Ruivinha de Marte é confirmada no elenco de A Fazenda 14 e conta o seu segredo para conviver no reality show

CARAS Digital Publicado em 06/09/2022, às 10h54

A influenciadora digital Ruivinha de Marte está confirmada no elenco de A Fazenda 14, da Record TV, que estreia no próximo dia 13 de setembro. Na manhã desta terça-feira, 6, a emissora fez uma coletiva de imprensa durante o programa Hoje Em Dia para revelar os primeiros nomes confirmados. Ruivinha conversou com os jornalistas e revelou curiosidades de como espera que seja a sua participação na atração.

Ela contou como vai lidar com a convivência no jogo. “O meu segredo é mandar o meu passinho, vou chegar com tudo. Deboche da gata de milhões, sangue amazonense na veia. O meu diferencial vai ser dançar o passinho, distrair a galera”, disse ela. Porém, ela contou que não tem uma estratégia de jogo definida. “Quem entra com estratégia, não dá muito certo. Eu vou entrar de cabeça”, garantiu.

Por fim, ela contou que quis entrar no reality show pela fama e pelo dinheiro do prêmio final. “Os dois, a fama e o dinheiro. Eu continuo com o meu objetivo de fazer o melhor para a minha família, já tenho bastante seguidores, mas quero conquistar um piblico novo, procuro mais visibilidade, mostrar o meu lado cantora, o meu lado mais engraçado no dia a dia. Quero mostrar para o meu público como é a ruivinha brigando, como fica quando está triste...”, declarou.

Nesta terça-feira, 6, a Record TV confirmou seis nomes de participantes de A Fazenda, e são eles: Ellen Cardoso, Ruivinha de Marte, Deborah Albuquerque, Thomaz Costa, Iran Malfitano e Deolane Bezerra.