A Fazenda 14: Depois de bronca de Rodrigo Faro, Kerline insiste em trapaça

Depois de esporro de Rodrigo Faro, Kerline insiste em combinar nova trapaça com peões

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 16h55

Durante o programa Hora do Faro, apresentado por Rodrigo Faro (49), Thomaz Costa e Kerline Cardoso levaram uma bela bronca do apresentador após combinarem uma trapaça. Porém, a ex-BBB não se importou com o esporro, e já voltou a tramar uma nova falcatrua durante o reality show rural A Fazenda 14.

Kerline avisou aos seus aliados de confinamento que irá soltar um bordão específico caso receba algum poder do lampião que a salve da roça. Com medo de ser alvo de votos do grupo de Deolane, ela conversou com Alex Gallete e Bárbara Borges para armar uma trapaça estratégica.

“Será que o ‘calada vence’ vem aí?”, disse, ao relembrar o bordão de Rico Melquíades, que na temporada anterior, tinha o poder do lampião para se livrar de indicações. "Se tiver [um poder assim], eu só vou falar assim: 'Dri [Adriane Galisteu], só digo uma coisa, não digo é nada'", explicou aos aliados. "Se for algo que te salve, no caso, né?", quis confirmar Alex. "Sim, se for algo que me salve", afirmou a ex-BBB.

Segundo as regras do programa rural, o detentor do lampião dos poderes não pode se comunicar e nem dar nenhum tipo de sinal sobre as vantagens que o pergaminho dá ao dono. Graças à sua vitória na Prova de Fogo, Kerline terá uma vantagem para ela, enquanto a outra será dada para alguém de sua escolha.

Veja o momento que Kerline conversa com aliados sobre sinal para explanar o significado dos pergaminhos:

Para quem tá cortando os vídeos e postando.

TIREM SUAS PROPRIAS CONCLUSÕES.



AQUI TA O VIDEO COMPLETO ONDE A KERLINE DIZ QUE SE O PODER FAVORECER ELA, ELA IRIA CRIAR UM BORDÃO.



IGUAL O RICO FEZ QUANDO GANHOU O LAMPIÃO.



O FAMOSO "CALADA VENCE". pic.twitter.com/KkMHgLYg9t — QG DAYLOVÊNIA 💜💙 (@QGDYMELLO) October 24, 2022

A Fazenda 14: Rodrigo Faro dá bronca em peões e expõem trapaça

Rodrigo Faro deu uma bronca nos participantes do reality show sobre o combinado entre Kerline Cardoso e Thomaz Costa, e prometeu expor os nomes das pessoas que tentaram trapacear caso isso venha a acontecer novamente.

“Três de vocês combinaram com o Thomaz para ele vir aqui, no nosso programa, e colocar plaquinhas que dessem um sinal para quem está aí dentro. Por exemplo, a plaquinha de ‘parceiro’ para quem fosse o favorito, ou a plaquinha de ‘planta’ para quem está mal aqui fora”, disse o apresentador.

Faro aproveitou para explicar os motivos dos atos dos participantes ser errado. O apresentador disse: “A competição tem que ser justa! Então hoje eu não vou falar para vocês quem foram os peões que combinaram isso, mas o público sabe. O público assistiu tudo. Eu não vou falar, hoje, mas eu já quero combinar com vocês uma coisa. Se isso se repetir, na próxima vez eu vou falar claramente o nome para todos aí na sede quem foram as pessoas que tiveram esse tipo de atitude. Quem foram as pessoas que tentaram trapacear”.

Além disso, Rodrigo disse que quando a participação de Thomaz foi gravada antes mesmo do ex-peão ter olhado as redes sociais para ver a repercussão do programa, então o combinado não daria certo de qualquer maneira.