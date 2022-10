A Fazenda 14: Rodrigo Faro dá bronca em peões e expõem trapaça

Thomaz combinou entregar placas específicas para dar dicas do jogo aqui fora

Neste domingo (23), como de costume durante o programa A Hora do Faro, o apresentador interage com os peões confinados dentro do jogo para mostrar as plaquinhas que o último eliminado entregou para cada um. O quadro desta semana foi gravado com Thomaz Costa, eliminado na quinta-feira (20).

Porém, desta vez os peões não puderam ver a participação de Thomaz. Acontece que, antes de ser eliminado, o ex-peão combinou com Kerline Cardoso, Deborah Albuquerque e Ruivinha de Marte que entregaria a placa de parceiro para o peão favorito do público e planta para quem está mal aqui fora. Mas, a produção do programa descobriu sobre o combinado e por isso, não exibiu a participação do ex-Carrossel para os peões.

Rodrigo Faro deu uma bronca nos participantes do reality show sobre o combinado e prometeu expor os nomes das pessoas que tentaram trapacear caso isso aconteça novamente. “Três de vocês combinaram com o Thomaz para ele vir aqui, no nosso programa, e colocar plaquinhas que dessem um sinal para quem está aí dentro. Por exemplo, a plaquinha de ‘parceiro’ para quem fosse o favorito, ou a plaquinha de ‘planta’ para quem está mal aqui fora”, disse o apresentador.

E não parou por aí, Faro explicou os motivos dos atos dos participantes ser errado. O apresentador disse: “A competição tem que ser justa! Então hoje eu não vou falar para vocês quem foram os peões que combinaram isso, mas o público sabe. O público assistiu tudo. Eu não vou falar, hoje, mas eu já quero combinar com vocês uma coisa. Se isso se repetir, na próxima vez eu vou falar claramente o nome para todos aí na sede quem foram as pessoas que tiveram esse tipo de atitude. Quem foram as pessoas que tentaram trapacear”.

Por fim, Rodrigo Faro contou que quando a participação de Thomaz foi gravada, o ex-peão ainda não tinha olhado as redes sociais para ver a repercussão do programa, então o combinado não daria certo de qualquer maneira.

O Rodrigo Faro desmascarou o Grupo B que combinou de passar sinais com as plaquinhas. #AFazendapic.twitter.com/MHWuWVc5Ht — Central Reality (@centralreality) October 23, 2022

Shayan Haghbin, expulso por mau comportamento após brigar com Tiago Ramos no reality show rural, participou neste domingo (23) do quadro Última Chance do programa Hora do Faro da Record TV. Shay foi questionado pelo apresentador sobre seu relacionamento com Kerline Cardoso.

O iraniano confessou que os peões não terão um futuro fora do jogo e explicou os motivos: "Acredito que não tem como. A gente virou muito amigo, vai continuar sendo amigo, mas como namorados não tem possibilidade. Ela não queria. A gente combina muito mais como amigos", explicou Shay.