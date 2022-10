A Fazenda 14: Shay diz não ter possibilidade de namorar Kerline: “Apenas amigos”

O iraniano preferiu não declarar sua torcida para Kerline e torce para todos do grupo B

Shayan Haghbin, expulso por mau comportamento após brigar com Tiago Ramos no reality show rural, participou neste domingo (23) do quadro Última Chance do programa Hora do Faro da Record TV. Shay foi questionado pelo apresentador sobre seu relacionamento com Kerline Cardoso.

O iraniano confessou que os peões não terão um futuro fora do jogo e explicou os motivos: "Acredito que não tem como. A gente virou muito amigo, vai continuar sendo amigo, mas como namorados não tem possibilidade. Ela não queria. A gente combina muito mais como amigos", explicou Shay.

Durante o breve relacionamento entre os participantes dentro da casa, Shayan e Kerline chegaram a discordar e brigar diversas vezes, mas sempre acabavam reatando.

O empresário também foi perguntado se gostaria de ver a ex-BBB a grande campeã do programa, mas ele preferiu “sabonetar” na resposta. "Se eu falar que um merece mais, eu desmereço os outros. No grupo B, cada um merece. Todos eles são do bem. O que eu vejo dentro de mim, vejo dentro deles. Quero sabonetar", disse o ex-peão.

