A Fazenda 14: Bia assume ter traído 5 vezes seu namorado

A jovem revelou detalhes da situação que mora e disse dormir no chão

CARAS Digital Publicado em 23/10/2022, às 21h28

Bia Miranda, participante mais nova de A Fazenda 14, com apenas 18 anos de idade, relevou em bate-papo com Pétala Barreiros e Deolane Bezerra que já chegou a trair cinco vezes seu namorado, Gabriel.

A conversa começou com a jovem contando um pouco de sua realizada. “É assim, eu durmo no chão com o Gabriel, o maior dorme na cama. Fizeram, né, uma cama, não é uma cama. Mas colocaram, acho que era uma pedra, sei lá o que colocaram lá para o Luizinho dormir, colocaram cobertor e ele está dormindo lá. Aí quando o Felipe vai para lá, que é a maioria das vezes, ele dorme no colchão no nosso pé”, revelou Bia.

Ao ser questionada por Pétala se Gabriel já tinha traído ela, Bia contou que foi o contrário.

“Não, ele nunca me traiu”, após a Deolane chamar Bia de “danadinha”, a peoa afirmou que mudou e agora é fiel ao companheiro.

“Mas eu mudei. E pior, Deo, sabe o que me machucava? No começo, eu o traía muito, ele sempre descobria, chegava para mim e falava assim: ‘Eu te perdoo, porque sei que você vai mudar por mim”, explicou a neta de Gretchen.

Bia contando pra Deolane e Pétala que traiu o namorado dela cinco vezes e que vem mudando por ele. #AFazendapic.twitter.com/PTrFSTmfKB — Central Reality (@centralreality) October 23, 2022

Vale lembrar que antes de sua participação em A Fazenda 14, Bia Miranda teve um caso com Adriano Imperador. O relacionamento repercutiu na internet após a jovem expor que sua mãe não gostou do casal pois ela que queria ficar com o ex-jogador. Bia gravou um stories contando:

"Eu quis ficar com ele e ninguém tem que se intrometer nisso, me sustento sozinha, minha mãe sabia sim desde o começo e brigou comigo, porque quem quis ficar com ele pra ter fama e dinheiro era ela, porque ela já está desesperada pra ter isso".

Neste domingo, 23, a peoa Deborah Albuquerque levou uma punição de dois dias no reality show A Fazenda 14, da Record TV. Ela teve um gesto que é proibido nas regras do programa e todos da sede foram punidos.

Na casa do programa, Deborah pegou o feno dos animais para queimar no fogão. O gesto é proibido e gerou punição. O fazendeiro Lucas leu o comunicado enviado pela produção com a punição dupla.

“É expressamente proibido usar feno ou qualquer produto inflamável para acender o fogão a lenha. Pelo descumprimento dessa regra, o grupo todo será punido, vocês ficarão 48 horas sem feno e ofurô”, disse ele.