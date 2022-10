A Fazenda 14: Deolane parece estar abrindo mão de grupo A

Advogada Deolane Bezerra diz que não quer mais ser a vilã da edição do reality show rural

CARAS Digital Publicado em 29/10/2022, às 10h18

A advogada Deolane Bezerra não deixa de causar polêmicas dentro do reality show rural A Fazenda 14. Desta vez, durante uma conversa com sua aliada, Moranguinho, uma declaração dela deixou o público um pouco confuso com sua forma de jogar dentro do reality show da Record TV.

Depois que um de seus aliados de confinamento, Vini Buttel, a advogada começou a refletir sobre o jogo, e acabou percebendo que seu grupinho não é tão adorado assim pelo telespectador. Ela parece ter percebido que sua trajetória dentro do confinamento em Itapecerica da Serra não está agradando muito quem assiste ao reality show rural.

Então, Deolane disse para Moranguinho que vai mudar sua estratégia de jogo, cansada de ser vilã do jogo. A esposa de Naldo Benny até tentou argumentar e mostrar para a colega que ela não está no caminho errado, mas sendo autêntica, falando que o público já está acostumado com o jeito da advogada.

Moranguinho para Deolane: “Eles (Grupo B) criticam, mas na verdade eles queriam ter essa aproximação, queriam ser amigo (de vc).” #AFazenda



pic.twitter.com/UiB8Q4xCGI — Dantas (@Dantinhas) October 28, 2022

Reality deixa vazar áudio na sede: “Maiores baba ovos da Deolane”

Na tarde desta sexta-feira (28), os peões de A Fazenda 14 estavam reunidos na sala esperando a gravação do programa A Hora do Faro, quando um áudio de fora foi vazado para os participantes. No áudio foi possível escutar uma pergunta do jornalista Chico Barney para Vini Buttel, último eliminado do programa, que estava participando da máquina da verdade, quadro do programa.

"O Grupo B e parte relevante da sociedade civil, considerava você um dos maiores baba ovos da Deolane, a minha questão para o senhor agora com a máquina”, disse a voz de Chico Barney, provavelmente, a produção do programa percebeu a falha e cortou o áudio.