A Fazenda 14: Deolane e Moranguinho declaram torcida para Ruivinha na prova do fazendeiro

Ruivinha de Marte mudou de lado? Nada disso, mas o grupo A está torcendo para a ruiva ganhar a prova do fazendeiro! Após a formação polêmica da roça quíntupla de ontem (8), Deolane Bezerra, Moranguinho e Pétala Barreiros puxaram torcida para a rival.

A roça está formada por Deborah, Bárbara, Moranguinho, Ruivinha e Alex Galette, mas o único homem e a participante do grupo A estão vetados de concorrer ao chapéu do fazendeiro, na prova que acontece nesta quarta-feira (9).

Desta forma, os membros do grupo A resolveram torcer para a dançarina. Moranguinho até ofereceu fazer comida a Ruivinha para deixá-la mais forte.

"Ruivinha, você come, vou fazer uma comida pra você, fazer uma comida bem forte pra você pegar esse chápeu", disse Moranguinho. A advogada também comentou: "Dá a vida Ruivinha, por favor". Logo depois, Pétala aconselhou: "Ohh Ruivinha, dá sua vida mulher!".

O ex-peão Lucas Santos segue insatisfeito com a produção de A Fazenda 14. O ator afirma que o reality show manipulou a edição do programa para mostrar uma imagem distorcida.

Em desabafo nas redes sociais, Lucas disse: “O que me chocou muito aqui fora foi uma edição muito maldosa do programa, que foi divulgado a respeito meu, da Pétala e do Vini. É notório ver que eu estava dormindo e que o Vini estava roncando muito alto. E era uma das nossas conversas a minha dificuldade de dormir, tanto pelo meu problema nas costas, que eu deixei muito bem claro quando eu saí, que é diagnosticado, a minha dificuldade de dormir naquela cama".