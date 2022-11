A Fazenda 14: Lucas Santos detona Record TV de manipulação: “Edição maldosa”

O ator Lucas Santos desabafa sobre manipulação de cenas para prejudicá-lo

CARAS Digital Publicado em 09/11/2022, às 18h07

O ex-peão Lucas Santos segue insatisfeito com a produção de A Fazenda 14. O ator afirma que o reality show manipulou a edição do programa para mostrar uma imagem distorcida.

Em desabafo nas redes sociais, Lucas disse: “O que me chocou muito aqui fora foi uma edição muito maldosa do programa, que foi divulgado a respeito meu, da Pétala e do Vini. É notório ver que eu estava dormindo e que o Vini estava roncando muito alto. E era uma das nossas conversas a minha dificuldade de dormir, tanto pelo meu problema nas costas, que eu deixei muito bem claro quando eu saí, que é diagnosticado, a minha dificuldade de dormir naquela cama".

O ator está falando de uma cena em questão onde a produção mostrou Pétala trocando de roupa e Lucas dormindo ao lado de Vini Buttel. Ao acordar, o ator cutuca o participante do De Férias com Ex Brasil para olhar a amiga. Segundo Lucas, não foi isso que aconteceu e a edição manipulou a cena.

“Na intenção de descredibilizar a bandeira que eu estava levantando para defender as quatro mulheres do meu grupo, que se sentiram constrangidas com uma ação de um dos participantes, foi feita essa edição para que eu passasse de mentiroso aqui fora pra vocês", explicou nas redes sociais.

Rodrigo Carelli, diretor de A Fazenda 14, sugeriu em post no Twitter a eliminação de dois peões na roça desta quinta-feira (10). O diretor afirmou que na prova do fazendeiro que acontece hoje (9), apenas um participante será salvo, desta maneira, quatro roceiros enfrentaram a berlinda.

"Inédito nessa temporada: 4 peões na roça! Eliminação dupla?", publicou.

A roça em questão, conta com a presença de 3 participantes do grupo B e apenas Moranguinho do grupo A.