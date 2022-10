A Fazenda 14: Deborah leva cuspe de Deolane e exige ajuda da produção

Advogada Deolane Bezerra teria cuspido na cara da ex-Power Couple Deborah Albuquerque

Durante a madrugada desta sexta-feira, 7, no reality show rural A Fazenda 14, a advogada Deolane Bezerra teria cuspido em Deborah Albuquerque. Ao ir tirar satisfação com a ex-Power Couple depois de Pétala Barreiros desistir do programa, elas engataram uma discussão, e Deborah acusou a rival de agressão.

Tudo começou quando Deborah e Pétala trocaram farpas dentro do quarto. “Você vem aqui só para escutar nossa conversa”, provocou Deborah. Depois, Pétala sumiu da sede e deixou o grupo de aliados preocupados, incluindo Deolane.

Quando voltou, Pétala afirmou que pediu para sair, mas a produção não teria deixado. Brava com a situação, Deolane foi para cima de Deborah. “O que é que você foi falar para a Pétala, que ela estava só olhando a foto dos filhos dela?”, perguntou.

“O que é que você está vindo falar comigo?” provocou a ruiva, enquanto peitava a advogada. “Vai, peitão, gostosona do Brás!”, exclamou a viúva de MC Kevin. “Você que se faz de gostosa”, rebateu a esposa de Bruno Salomão.

Então, o PlayPlus cortou a transmissão da discussão diversas vezes, mas quando voltaram, Deborah estava acusando Deolane de agressão, enquanto os amigos dela pediam para que ela limpasse o rosto, cuspido pela advogada. “Você me agrediu, tomara que o programa te puna”, exclamou a ruiva.

Veja trechos da briga:

Deborah pedindo ajuda pro Twitter, disse que Deolane agrediu e cuspiu na cara dela. #AFazenda | #AFazenda14pic.twitter.com/Ys8MphmVdp — Adrielle 🌸 (@adrielletuitta) October 7, 2022

Rosi desdenha de Deolane e assume torcida pra Deborah

Após deixar a sede do reality A Fazenda 14 no início da madrugada desta sexta-feira, 7, Rosiane foi para o quadro “Cabine de Descompressão”, entrevistada por Lucas Selfie.

Rosi disse que sua torcida será para Deborah, após mudar de ideia, visto que antes, seu desejo era que Deolane ganhasse.