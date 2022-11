A Fazenda 14: Deborah Albuquerque esconde leite condensado e causa guerra

Deborah Albuquerque esconde leite condensado de peões e irrita participantes do reality

E as brigas dentro do reality show rural A Fazenda 14 não param! Desta vez, o motivo foi comida. Depois que Deborah Albuquerque escondeu quatro latas de leite condensado, o grupo inimigo comandado por Deolane Bezerra decidiu pegar também quatro latas do produto.

A ex-Power Couple chamou Iran até a dispensa que ela havia escondido mais uma lata de leite condensado. “Como é que ficou a divisão do leite condensado? Elas ficaram com um a mais? A gente ficou com três? Tá. Deixa elas achando que a gente ficou com um a menos”, disse a ruiva.

“Beijinho da Deborah! Isso é reagir, meu amigo. É não ser apático. E olha, o doce de leite está com a gente. Vieram dois. Um o Pelé pegou e o outro eu peguei. Vamos fazer um bolinho de doce de leite?”, provocou a peoa.

“Ah, vamos! Fazer um bolo gostoso”, respondeu Iran Malfitano. “Isso que é jogo. E jogo limpo. Porque elas vieram aqui comer e me zoaram. Eu reajo assim. Chega, a gente não é otário. Não quer ser ‘debochadona’? Eu debocho também”, completou Deborah para o amigo.

Deborah mostrando pra Babi onde escondeu a 4ª lata de leite condensado #AFazenda



pic.twitter.com/i8m0DBDcU9 — Dantas (@Dantinhas) November 4, 2022

Lucas Santos deixa o reality show rural

O jogo acabou para Lucas Santos! O ator de Carrossel foi eliminado nesta quinta-feira (3) após receber apenas 15,39% dos votos do público do reality show. Lucas disputou a eliminação contra Iran Malfitano e Deolane Bezerra, que receberam 52,49% e 32,12% dos votos, respectivamente. O ex-peão se despediu do programa e disse que imaginava o resultado, pois estavam duas pessoas do seu time encarando a berlinda, deixando resultado mais fácil para o grupo A.

Nestes últimos dias, o ator prometeu que voltaria do jogo e colocaria Kerline Cardoso na eliminação. Os dois peões travaram diversas brigas durante a estadia na sede. Lucas também teve muitos problemas dentro do jogo com Deborah Albuquerque.