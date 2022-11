A Fazenda 14: Com apenas 15,39% dos votos, Lucas Santos deixa o reality show rural

Deolane Bezerra e Iran Malfitano foram salvos pelo público do programa

O jogo acabou para Lucas Santos! O ator de Carrossel foi eliminado nesta quinta-feira (3) após receber apenas 15,39% dos votos do público do reality show. Lucas disputou a eliminação contra Iran Malfitano e Deolane Bezerra, que receberam 52,49% e 32,12% dos votos, respectivamente.

O ex-peão se despediu do programa e disse que imaginava o resultado, pois estavam duas pessoas do seu time encarando a berlinda, deixando resultado mais fácil para o grupo A.

Nestes últimos dias, o ator prometeu que voltaria do jogo e colocaria Kerline Cardoso na eliminação. Os dois peões travaram diversas brigas durante a estadia na sede. Lucas também teve muitos problemas dentro do jogo com Deborah Albuquerque.

Confira a despedida de Lucas:

Iran foi o segundo salvo da Roça e Lucas deixará o jogo! 🤠 #EliminaçãoAFazendapic.twitter.com/Qgoj9q4VBP — A Fazenda (@afazendarecord) November 4, 2022

“Eu tenho certeza de que até aqui construí a minha trajetória, eu fui o Lucas!” 🤠 #EliminaçãoAFazendapic.twitter.com/vhH7YTGlIu — A Fazenda (@afazendarecord) November 4, 2022

O resultado da roça desta semana está se aproximando e os peões receberam uma série de perguntas de Adriane Galisteu antes da eliminação desta quinta-feira (3). A apresentadora perguntou para Lucas Santos de onde vem o antagonismo entre ele e Kerline.

O ator respondeu que a confusão entre os dois peões começou após a ex-BBB comprar a briga dele com Deborah Albuquerque, o ator também falou que no começo do jogo tentou ser legal com todos, mas que a convivência gera intrigas.