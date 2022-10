A Fazenda 14: Deborah Albuquerque critica Pétala Barreiros

Deborah Albuquerque diz que imaginava que Pétala era diferente, mas que na verdade, é puro fake

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 17h06

Enquanto conversava com aliados, Deborah Albuquerque disse que, quando entrou em A Fazenda 14, queria ser amiga de Pétala Barreiros, por ela ser mãe e ter um jeito mais delicado, ou pelo menos era o que achava do lado de fora da casa em Itapecerica da Serra.

Porém, dentro do confinamento do reality show rural, ela diz que a agora inimiga colocou ela para fora do seu grupo, dizendo que Deolane quis pegar parte dessa história de amizade com ela.

Enquanto conversava com Alex, Deborah lembra que comentava das roupas que Pétala usava e que achava elas bonitas, falando que seus perfumes e maquiagens eram bons, tudo para mostrar que admirava a colega de confinamento.

Mas, Deborah diz que, convivendo com ela, viu que não era nada daquilo que ela aparentava ser. A ex-Power Couple diz que a influencer usa do vitimismo para querer aparecer para os espectadores do reality.

Deborah diz que Pétala é muito mimada, e que é uma pena, já que ela tinha outra visão da influenciadora, diferente de toda a história que aconteceu com ela do lado de fora. Ela ainda disse que achava que a outra, se referindo a Lívia Andrade, que teve um grande embate com Pétala, estava toda errada, mas que agora, está repensando várias coisas.

Alex ainda acrescentou que também anda repensando muitas coisas, pois “só quem já conviveu com Pétala sabe o quando ela é fake”, e que às vezes, quem parece errada é a outra. “Vai saber o que aconteceu nas entrelinhas que a gente não sabe”, completa Deborah.

Veja o momento da conversa entre Deborah e Alex:

“Eu tinha uma visão diferente dela, até na questão lá fora.” (Déborah sobre Pétala) #AFazendapic.twitter.com/Q3q2FEKzyh — Central Reality (@centralreality) October 25, 2022

Deolane elogia Vini em A Fazenda 14

Há poucas semanas, Deolane elogiou Vini dentro de A Fazenda 14. Com Bia Miranda e Vini na área externa da sede, a loira comentou que se o público estiver enxergando o ex participante do De Férias com Ex como ela enxerga, ele tem chance de voltar da roça.

"Aí eu queria que o Vini voltasse... Mas eu já falei para as meninas, eu olho muito a sua conduta que eu estou vendo, entendeu? Por enquanto o que estou vendo não me desabona. O que desabonou eu falei e vi só melhora. Se as pessoas estão enxergando igual a mim, você tem grandes chances", afirmou Deolane Bezerra.