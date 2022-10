A Fazenda 14: Deolane rasga elogios para Vini Büttel e afirmar querer que o peão fique no reality

Deolane Bezerra disse que se o público tiver enxergando o Vini como ela enxerga, ele tem chance de voltar da roça; confira

CARAS Digital Publicado em 11/10/2022, às 00h50

A influenciadora digital Deolane Bezerra assumiu querer a permanência de Vini Büttel na próxima roça. Em conversa com o amigo na noite da última segunda-feira (10), a advogada elogiou a postura do peão.

Com Bia Miranda e Vini na área externa da sede, a loira comentou que se o público tiver enxergando o ex participante do De Férias com Ex como ela enxerga, ele tem chance de voltar da roça.

"Aí eu queria que o Vini voltasse... Mas eu já falei para as meninas, eu olho muito a sua conduta que eu estou vendo, entendeu? Por enquanto o que estou vendo não me desabona. O que desabonou eu falei e vi só melhora. Se as pessoas estão enxergando igual a mim, você tem grandes chances", afirmou Deolane Bezerra.

Vale lembrar que Vini Büttel já se envolveu em diversas polêmicas no reality, com casos de machismo, gordofobia e homofóbia contra participantes do programa da Record TV.

Confira a conversa:

Deborah se contradiz ao falar de Deolane

Os aliados de Deborah Albuquerque pegaram a peoa na mentira ao falar sobre Deolane Bezerra em A Fazenda 14.

Os participantes do grupo B da casa, estavam juntos discutindo as estratégias para a formação da próxima roça. A principal estratégia do grupo é um deles ir para o último banquinho pelo resta um e assim, vetar Vini Buttel. Os peões Tati Zaqui, Thomaz Costa e Kerline Cardoso se voluntariam no caso.

Na conversa, Deborah disse que gostaria de ver Deolane Bezerra na eliminação, mas ao ser confrontada por Tati que sugeriu da jornalista ir para a roça contra Deolane, a peoa afirmou que nunca falou que a advogada sairia, apenas que gostaria de testar.

Após a fala, os seus aliados, principalmente a funkeira, disseram que Deborah sempre deixou claro que se Deolane fosse para uma roça ela sairia, pois a participante estaria queimada aqui fora do reality show.