A Fazenda 14: Deborah se contradiz ao falar de Deolane, confira:

Grupo de Deborah pega a peoa na mentira ao falar sobre Deolane Bezerra

11/10/2022

Os aliados de Deborah Albuquerque pegaram a peoa na mentira ao falar sobre Deolane Bezerra em A Fazenda 14.

Os participantes do grupo B da casa, estavam juntos discutindo as estratégias para a formação da próxima roça. A principal estratégia do grupo é um deles ir para o último banquinho pelo resta um e assim, vetar Vini Buttel. Os peões Tati Zaqui, Thomaz Costa e Kerline Cardoso se voluntariam no caso.

Na conversa, Deborah disse que gostaria de ver Deolane Bezerra na eliminação, mas ao ser confrontada por Tati que sugeriu da jornalista ir para a roça contra Deolane, a peoa afirmou que nunca falou que a advogada sairia, apenas que gostaria de testar.

Após a fala, os seus aliados, principalmente a funkeira, disseram que Deborah sempre deixou claro que se Deolane fosse para uma roça ela sairia, pois a participante estaria queimada aqui fora do reality show.

Tati falou pra Deborah se ela tem certeza que a Deolane sai, seria bom Deborah ir pra roça junto com a doutora. #AFazenda | #afazenda14pic.twitter.com/8oErpdN9LF — Adrielle 🌸 (@adrielletuitta) October 11, 2022

Em conversa com Shayan e Kerline Cardoso, nesta segunda-feira (10), o fazendeiro da semana confessou estar receoso de Bia Miranda ganhar a próxima Prova do Fazendeiro.

Ao que tudo indica, a neta de Gretchen será indicada à roça pelo voto dos participantes da casa e caso não seja vetada da prova, pode se tornar a nova fazendeira do reality show rural.

Com medo deste cenário, Alex Gallete disse: “A Bia não pode voltar não [...] você falou ‘ai é sorte’, foda-s*, dá uma rasteira nela, dá um soco na cara dela, desmaia, acaba com a prova no ao vivo, faz alguma coisa”.