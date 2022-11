A Fazenda 14: Comida estragada em A Fazenda 14? Peões passam mal depois da festa

André e Bia Miranda passam mal e recebem atendimento médico após festa

CARAS Digital Publicado em 05/11/2022, às 23h17

Os participantes do reality show rural passaram mal depois da festa desta sexta-feira (4) e precisaram de atendimento médico. Deolane Bezerra acredita que o motivo dos vômitos dos peões foi alguma comida estragada que eles ingeriram na festa geométrica.

A advogada comentou que André estava passando mal e pediu o balde para poder vomitar, ainda falou que todo mundo estava vomitando, incluindo Bia Miranda.

“Agora é o André passando mal. Tá todo mundo [vomitando]. Não sei se ele vai vomitar, mas ele pediu o balde. A Bia já foi”, explicou a doutora.

A edição deste sábado (5) mostrou o exato momento que André diz estar com vontade de vomitar e pede para as amigas pegarem um balde. Deolane acredita que pode ser sido a comida da festa o motivo.

Veja a cena:

Eita que alguma coisa da festa fez mal aos peões, pois vários vomitaram durante a madrugada. #AFazendapic.twitter.com/saFRFb3o9k — Central Reality (@centralreality) November 5, 2022

Lucas Santos confessou tentar desestabilizar Deborah falando de sua aparência

Lucas Santos, último eliminado de A Fazenda 14, participou desta sexta-feira (4) da Live do Eliminado, com Lucas Selfie. O ator confessou que sua maneira de desestabilizar Deborah Albuquerque dentro do reality show era falando sobre sua aparência, pois isso mexia com ela.

O apresentador perguntou se isso era uma estratégia e o ex-peão confessou que sim, pois queria que Deborah fosse para cima dele e falasse besteiras, para sua máscara cair.

O ex-Carrossel foi eliminado na última quinta-feira (3), após enfrentar a roça com Deolane Bezerra e Iran Malfitano, o ator recebeu apenas 15,39% dos votos e deixou o jogo.